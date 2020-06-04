Google грозит штраф в 5 млрд долл. за нарушение приватности пользователей

4 июня 2020 г., 10:55

Как сообщает Reuters, в прошедший вторник в федеральный суд Калифорнии на компанию Google подан коллективный иск, в котором ей вменяют в вину незаконное вторжение в частную жизнь миллионов пользователей.



Речь идет о несанкционированном сборе информации о пользователях в частности когда активирован режим анонимного просмотра в броузере Chrome. В этом режиме якобы не сохраняется информация про активность пользователя, но исцы настаивают на том, что компания использовала опосредовано другие инструменты, например Google Analytics для сбора персональной информации. Кроме того, утверждается, что пользователи вводятся в заблуждение, поскольку их уверяют в предоставлении им выбора, какой информацией они могут делиться, а какой нет.



Если в суде будет доказано, что компания действительно нарушила установленные правила, то ей грозит штраф в размере 5 тыс долл. за каждого пользователя, фигурировавшего в иске. По оценкам Reuters общий штраф может достичь суммы в 5 млрд долл.



Представители Google отрицают правомочность обвинений и будут отстаивать эту позицию в суде.

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