DeepL анонсувала AI-агента для автоматизації широкого спектра офісних завдань

Компанія DeepL, яка відома своїм сервісом перекладу, анонсувала автономного AI-агента DeepL Agent, призначеного для автоматизації широкого спектра завдань для офісних працівників.





Як зазначається, продукт наразі проходить бета-тестування з окремими клієнтами, а його загальна доступність очікується найближчим часом.





«DeepL завжди була лідером в інноваціях AI, керуючись нашою прихильністю до передових досліджень та розширення впливу AI на бізнес у всьому світі», — заявив Ярек Кутиловський (Jarek Kutylowski), генеральний директор та засновник DeepL. Він зазначив, що DeepL Agent створено, щоб взяти на себе трудомісткі та повторювані завдання, з якими стикаються офісні працівники. За його словами, це «природний наступний крок для DeepL» у її місії розв'язувати реальні проблеми за допомогою спеціально розробленого AI.





Підкреслюється, що агент розроблений для роботи повністю в цифровому середовищі користувача, реагуючи на команди природною мовою для безпечного та незалежного виконання складних робочих процесів. Він використовує віртуальні версії стандартних інструментів, таких як клавіатура, браузер і миша, щоб діяти від імені користувача через наявні інтерфейси. DeepL Agent може взяти на себе майже будь-яке завдання, яке людина може виконати з комп'ютерними системами, безперешкодно переміщаючись між інструментами та робочими процесами користувача і постійно вдосконалюючи свою продуктивність з часом.





Зазначається, що хоча DeepL Agent є багатомовним, його застосування виходить далеко за межі завдань, пов’язаних з мовою. Універсальний агент призначений для підтримки широкого спектра бізнес-функцій: від продажів та фінансів до маркетингу, локалізації та HR. Наприклад, агент може автономно отримувати аналітичні дані для команд продажів, автоматизувати обробку рахунків-фактур для фінансового відділу або обробляти переклад та затвердження документів для команд локалізації.





DeepL також зобов’язалася забезпечити, що DeepL Agent відповідає найвищим стандартам якості та безпеки, вбудувавши багаторівневі запобіжні заходи.

