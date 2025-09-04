Remarkable випустила альтернативу iPad mini, але з технологією E Ink

4 сентября 2025 г., 16:35

Норвезька компанія reMarkable оголосила про запуск компактного цифрового блокнота, створеного для роботи в дорозі.





eMarkable Paper Pro Move має 7,3-дюймовий дисплей на базі електронних чорнил.





За словами генерального директора reMarkable Філа Хесса (Phil Hess), reMarkable Paper Pro Move є гнучким рішенням для фіксації ідей. Він «достатньо великий, щоб працювати з документами, і водночас достатньо компактний, щоб не заважати». Пристрій дозволяє повністю зосередитися на розмові чи роботі, оскільки усуває відволікання, характерні для ноутбуків та смартфонів.





Корпус планшета виготовлений з анодованого алюмінію та текстурованого скла. Він важить менше ніж 1 кілограм і має до двох тижнів автономної роботи, а також може заряджатися для роботи протягом трьох днів лише за 10 хвилин. Ця модель також є найбільш екологічною серед продуктів reMarkable, оскільки виготовлена з більш ніж 50% перероблених металів.





Завдяки фірмовому дисплею Canvas Color та стилусам Marker, reMarkable Paper Pro Move імітує відчуття письма на папері. На пристрої встановлені вбудовані шаблони та є можливість перетворювати рукописний текст на друкований і відправляти його електронною поштою. За додаткову плату доступна підписка Connect, яка надає ексклюзивні шаблони, необмежене хмарне сховище та можливість пошуку по рукописному тексту.





reMarkable Paper Pro Move доступний для замовлення на remarkable.com у комплекті зі стилусом Marker (449 дол.) або Marker Plus (499 дол.). Нові користувачі можуть скористатися 100-денним безкоштовним пробним періодом підписки Connect.

