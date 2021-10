Дата-центру «Парковый» – 10 лет

18 октября 2021 г., 16:05

Посвященное юбилею мероприятие собрало партнеров и клиентов компании, которая поделилась своими достижениями и планами.



Выступившая перед участниками мероприятия Татьяна Гончарова, глава Наблюдательного Совета, напомнила, что история дата-центра «Парковый» началась в 2011 году, когда стартовала разработка проекта мощного и технологичного ЦОДа, выполненная совместно с Schneider Electric. «Парковый» изначально проектировался как надежный дата-центр для государственных структур и финансовых учреждений, поэтому уровень безопасности объекта всегда был и остается на высшем уровне.



Татьяна Гончарова отметила, что 2020 г стал для «Паркового» годом перезагрузки и трансформации: пришла новая команда, изменилась стратегия, появились новые партнеры. Выступающая остановилась на главных недавних событиях, которые задали вектор развития «Паркового». Так совместно с международной консалтинговой компанией Ernst & Young была разработана стратегия развития, к реализации которой уже приступили. Было определено, что главный приоритет теперь – соответствовать мировым стандартам и потребностям украинских и зарубежных заказчиков, поэтому дата-центр гарантирует прозрачность ведения бизнеса, нацелен на обеспечение высокой надежности сервисов и выполнение условий SLA.



За последний год была проведена модернизация существующего ИТ-оборудования, а также установлена гиперконвергентная инфраструктура Dell VxRail. В «Парковом» развернуто облако VMware vSphere 7.0 в дополнение к Microsoft Hyper V, тем самым появилась возможность предоставления решений на базе двух гипервизоров в зависимости от потребностей заказчика.



Спектр облачных сервисов расширен резервным копированием в облаке, послеаварийным восстановлением, а также продуктами кибербезопасности по модели SaaS.



«Парковый» прошел многоуровневую и комплексную сертификацию SAP, в результате было получно сразу два сертификата. Первый из них – на хостинг приложений SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations, а второй стал первым и единственным в Украине сертификатом SAP для размещения баз данных и ресурсов SAP HANA на облаке VMWare – SAP Certified in SAP HANA Operations.



В «Парковом» была проведена ежегодная сертификация систем менеджмента информационной безопасности ISO 27001, а недавно компания заключила Меморандум с СНБО в сфере кибербезопасности.



Подытоживая свое выступление, Татьяна Гончарова заявила, что клиенты дата-центра всегда могут рассчитывать на индивидуальный подход, поддержку и полную безопасность.

