Foxconn представила три прототипа электромобилей

18 октября 2021 г., 16:45

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Как сообщает Reuters, тайваньский технологический гигант Foxconn в понедельник представил свои первые три прототипа электромобилей, обозначив амбициозные планы по диверсификации своей роли в производстве продуктов для Apple и других заказчиков.



Транспортные средства - седан Model C, спорткар Model E и микроавтобус Model T - были произведены совместным предприятием Foxconn и тайваньского автопроизводителя Yulon Motor.



Вице-председатель Foxtron Цо Чи-сен (Tso Chi-sen) заявил репортерам, что через пять лет электромобили будут приносить Foxconn триллион тайваньских долларов - цифра, эквивалентная примерно 35 млрд долл.



Foxconn, также именуемая Hon Hai Precision Industry, стремится стать крупным игроком на мировом рынке электромобилей и заключила сделки с американским стартапом Fisker и таиландской энергетической группой PTT PCL.



Основатель компании Терри Гоу (Terry Gou) во время презентации, совпавшей с его днем рождения, вывел на сцену седан, который был разработан совместно с итальянской дизайнерской фирмой Pininfarina, под мелодию «Happy Birthday».



В ближайшие годы седан, как отмечается, будет продаваться неуказанным автопроизводителем за пределами Тайваня, а внедорожник будет поставляться под одним из брендов Yulon и выйдет на рынок Тайваня в 2023 году.



Автобус со значком Foxtron начнет курсировать в нескольких городах на юге Тайваня в следующем году в партнерстве с местным поставщиком транспортных услуг.



Также стоит отметить, что в этом месяце Foxconn купила у американского стартапа Lordstown Motors завод по производству электромобилей. В августе она компания приобрела завод по производству микросхем на Тайване, чтобы удовлетворить будущий спрос на автомобильные чипы.



Foxconn поставила цель разрабатывать компоненты или услуги для 10% электромобилей в мире к 2025-2027 гг.

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