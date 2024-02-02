Дата-центр «Парковий» практично відновив штатну роботу систем після потужної кібератаки

2 февраля 2024 г., 18:46

Дата-центр «Парковий» повідомляє, що після потужної кібератаки 25 січня, через яку деякий час були недоступні або працювали нестабільно сервіси ряду державних підприємств, практично повністю відновив роботу всіх систем та сервісів.

Обладнання клієнтів, яке розміщене локально в ЦОД, витримало кібератаку та працює безперебійно в штатному режимі. Як і інженерні системи ЦОД, які не зупинялися ні на секунду. Хмарна інфраструктура клієнтів на приватній хмарі також працює в штатному режимі.

Інфраструктура публічної хмари відновлена. Дані з резервних копій клієнтів відновлені. Для хмарної інфраструктури на Hyper-V наразі проводяться додаткові стабілізаційні заходи й деякі бекапи клієнтів перевіряються щодо цілісності та відновлюються додатково.

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