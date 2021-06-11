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«Парковый» стал первым в Украине сертифицированным хостинг-провайдером для SAP HANA

11 июня 2021 г., 11:10
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Дата-центр «Парковый» прошел сертификацию SAP и получил сразу два статуса – SAP Certified in SAP HANA Operations и SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations. Благодаря этому теперь его клиенты могут пользоваться решениями SAP HANA и SAP на базе облачной платформы VMware vSphere, получить безотказный доступ к сервисам и обеспечить беспрерывность процессов, что гарантируется инфраструктурой ЦОД уровня TIER III. Техническую поддержку круглосуточно осуществляют специалисты «Паркового», а все вопросы по функционированию ПО решают сертифицированные SAP-специалисты партнера дата-центра – консалтинговой компании BrigRetail.

Для получения статуса «Партнера SAP» дата-центр прошел комплексный многоуровневый аудит всех инженерных систем, ИТ-инфраструктуры, систем безопасности и контроля, отдельным блоком проводилась проверка работы службы технической поддержки и внутренних процессов взаимодействия ЦОД-клиент.

«Системы управления ресурсами SAP играют жизненно важную роль в ИТ-экосистемах многих крупных компаний. Обработка огромных и постоянно растущих объемов данных требует современных и оперативных подходов. Теперь, получив сертификаты SAP, «Парковый», первый и единственный в стране, может хостить базы данных SAP HANA и другие сервисы SAP, предоставляя мощную инженерию, технологичную облачную среду и поддержку профильным специалистами. Мы решились на прохождение довольно сложного аудита SAP и инвестировали в свою компетенцию, чтобы еще раз доказать клиентам свое соответствие международным требованиям качества, подтвердить экспертизу и надежность инфраструктуры дата-центра» – подчеркнула Наталья Репина, коммерческий директор дата-центра «Парковый».

Как отмечается, это первый этап в рамках сотрудничества «Паркового» и SAP, стороны обсуждают дальнейшее расширение предоставляемых клиентам сервисов с использованием лучших мировых практик SAP.

«Парковый» стал первым в Украине сертифицированным хостинг-провайдером для SAP HANA

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