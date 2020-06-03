Дата-центр «Парковый» подтвердил высокий уровень информационной безопасности 

3 июня 2020 г., 15:24

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Дата-центр «Парковый» успешно прошел переаттестацию на получение международного сертификата ISO/IEC 27001. Инспекционный аудит, проведенный компанией «Бюро Веритас» (Bureau Veritas, United Kingdom), засвидетельствовал эффективность системы управления информационной безопасностью (СУИБ).

Полученный сертификат ISO/IEC 27001 подтверждает статус дата-центра «Парковый» как ответственного партнера, обеспечивающего высокий уровень предоставления сервиса и надежную защиту конфиденциальной информации клиентов.

Впервые сертификат соответствия стандарту ISO/IEC был получен дата-центром «Парковый» в 2017 г. Для прохождения аудита в текущем году команда дата-центра провела значительную реорганизацию СУИБ с целью приведения всех процессов в соответствие с требованиями международного стандарта. Изменения коснулись бизнес-процессов, обеспечивающих функционирование центра. Аудит подтвердил, что в дата-центре «Парковый» все данные и вся конфиденциальная информация надежно защищены от несанкционированного доступа, а бизнес-процессы, в рамках которых клиенты сотрудничают с дата-центром, отвечают всем новейшим требованиям и стандартам в сфере информбезопасности.

В современном мире информационные ресурсы являются наиболее ценным активом, поэтому их безопасное и эффективное хранение, а также доступность становятся императивом для бизнеса.

«Парковый» — единственный в Украине дата-центр, надежность и уровень безопасности которого подтверждены тремя сертификатами. Так, сам объект на Парковой дороге, 16-А был построен в соответствии с требованиями уровня надежности TIER III. Безопасность защиты ресурсов подтверждена международным сертификатом ISO/IЕС 27001:2013 и аттестатом соответствия систем технической защиты информации, выданным Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Эффективность системы управления информационной безопасностью, как отмечается выше, подтверждена международным сертификатом ISO/IEC 27001.

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