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Новый пространственный модулятор света не содержит механических элементов

18 октября 2021 г., 15:25
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Новый пространственный модулятор света не содержит механических элементов

Пространственные модуляторы света это популярные оптические устройства, которые применяются в проекторах для домашних кинотеатров, оптических вычислениях и многом другом. Они позволяют попиксельно управлять такими характеристиками света, как интенсивность или фаза. В большинстве пространственных модуляторов света сегодня применяются механические движущиеся части, что делает такие устройства громоздкими и снижает их быстродействие.

Недавно исследователи из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук (SEAS) в сотрудничестве с командой Вашингтонского университета разработали простой пространственный модулятор света, сделанный из золотых электродов, покрытых тонкой плёнкой органического активного материала.

Этот электрооптический материал был разработан химиками Вашингтонского университета. Показатель преломления материала изменяется, когда на него подаётся электрический сигнал. Разделив материал на пиксели, исследователи могли контролировать интенсивность света в каждом пикселе индивидуально с помощью перекрещивающихся электродов.

Экспериментальные устройства продемонстрировало возможность с небольшими энергозатратами эффективно модулировать свет во всём видимом спектре. Исследователи использовали новые пространственные модуляторы света для проецирования изображений и дистанционного зондирования посредством однопиксельной визуализации.

«Этот простой пространственный модулятор света является мостиком между мирами оптики и электроники, — сказала Кристина Бенеа-Хелмус (Cristina Benea-Chelmus), научный сотрудник SEAS и первый автор статьи в Nature Communications. — На этом стыке дисциплин вы можете использовать весь массив имеющихся наработок электроники для раскрытия новой функциональности в оптике».

Авторы рассматривают эту работу как первый шаг в многообещающей области гибридной органической-наноструктурной электрооптики с широкими прикладными перспективами в визуализации, дистанционном управлении, мониторинге окружающей среды, адаптивной оптике и лазерной локации.

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