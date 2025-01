Commvault представила рішення Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition

29 января 2025 г., 15:35

За інформацією компанії ERC, офіційного дистриб'ютора Commvault в Україні, цей провідний постачальник рішень для захисту даних і кіберстійкості розширив хмарну платформу. Нове рішення Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition дає змогу автоматизувати відновлення ключової ІТ-інфраструктури Active Directory, яку призначено для керування ідентифікацією та доступом до Microsoft.



Зазначено, Active Directory є критично важливим елементом корпоративних ІТ-систем, адже керує автентифікацією понад 610 млн користувачів і забезпечує доступ до ключових бізнес-систем - від входу до робочих станцій до контролю доступу до будівель. У разі виходу з ладу Active Directory бізнес-операції може бути повністю зупинено, тим паче дії зловмисників часто сфокусовано саме на цій службі (9 із 10 кібератак).



Відновлення Active Directory є критично важливим завданням під час виникнення проблем, яке традиційно вкрай важко розв’язати, оскільки воно передбачає складні, трудомісткі ручні процеси, що описані в «Керівництві з відновлення лісу» Microsoft.



Новий інструмент Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition кардинально змінює підхід до відновлення, автоматизуючи процес і значно прискорюючи його, усуваючи повільні ручні процедури, під час яких часто трапляються помилки, що здебільшого пов’язані з відновленням лісів Active Directory.



Завдяки Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition організації зможуть:



- відновлювати Active Directory за допомогою автоматизованих сценаріїв, які спрощують багатоетапний процес, необхідний для відновлення лісу Active Directory, включно з такими завданнями: передавання ключових ролей із недоступного контролера домену на робочий, що є критично важливим для чистого відновлення. Ці сценарії також можна використовувати для регулярного тестування в невиробничих середовищах для підвищення кіберстійкості;



- забезпечити швидке відновлення критично важливої інфраструктури Active Directory: візуальні топологічні дані середовища Active Directory організації дають змогу швидко та точно визначити, які контролери домену потрібно відновити насамперед і в який спосіб, щоби пришвидшити доступність служб Active Directory;



- прискорити час відновлення і підвищити стійкість: ручне відновлення лісу Active Directory може зайняти дні або навіть тижні, але з Commvault організації зможуть відновити його за кілька годин. Платформа Commvault Cloud інтегрує відновлення лісів Active Directory з детальним відновленням як Active Directory, так і Entra ID (хмарна служба ідентифікації), забезпечуючи комплексний захист.



Рішення Commvault надають змогу організаціям швидко відновлювати найважливішу інфраструктуру, підтримуючи операційну ефективність та убезпечуючи бізнес від наслідків кібератак, спрощуючи складний процес відновлення.

