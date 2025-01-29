Мережа "Нової пошти" минулого року збільшилась на 10 тис. точок

29 января 2025 г., 16:35

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Мережа відділень та поштоматів Нової пошти в Україні за останній рік збільшилась на понад 10 тис. одиниць. Протягом минулого року компанія відкрила 1747 відділень та встановила 8410 поштоматів. Тепер загальна кількість точок сервісу перевищує 37 тис.

Загалом на початок 2025 року мережа Нової пошти складалася з 13208 відділень та 24002 поштоматів. Половина автоматизованих пунктів видачі розташована всередині приміщень та житлових комплексів, інша – на вулиці.

Наразі відділення та поштомати Нової пошти працюють у більш ніж 10 тис. населених пунктів по всій Україні. Попри складну безпекову ситуацію, зокрема й регулярні обстріли ворога, компанія продовжила розвивали мережу і на прифронтових територіях: за 2024 рік відкрито 1214 точок сервісу – найбільше у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Минулого року на розвиток мережі Нова пошта витратила 1,8 млрд грн, що на 35% більше за інвестиції у 2023 році. У планах на 2025 рік – вкласти в цей напрямок 1,2 млрд грн. До кінця року логістична компанія планує відкрити ще 11 тис. точок сервісу.

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