Acer представляє нові ноутбуки TravelMate для освітніх потреб

29 января 2025 г., 14:35

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На виставці 2025 BETT Show у Лондоні компанія Acer представила нові ноутбуки TravelMate B5 14 і TravelMate B3 11, а також ноутбук-трансформер TravelMate Spin 12. Усі вони вирізняються застосуванням передових технологій, посиленою конструкцією та надійними функціями, що забезпечують комфортне використання пристроїв як у класі, так і в умовах гібридного формату навчання.



У цих ноутбуках використовуються процесори Intel Core 3, які забезпечують стабільну роботу пристроїв і допомагають знизити енергоспоживання. Стандарт Wi-Fi 7 забезпечує високошвидкісне підключення до Інтернету, завдяки чому учні можуть працювати ефективніше та досягати успіхів як під час індивідуальних, так і групових онлайн-занять. У кожну модель інтегровано ПЗ Acer User Sensing, яке надсилає користувачу сповіщення щодо коректного використання пристрою, нагадуючи про необхідність дотримуватися безпечної відстані до екрана й робити регулярні перерви під час навчання. Модульна конструкція цих ноутбуків дозволяє зручно обслуговувати.



Завдяки широким кутам огляду модель TravelMate B5 14 підходить для навчання в сучасних класах. Вона доступна в різних конфігураціях із дисплеями Full HD (1920x1080) розміром до 14 дюймів та IPS-матрицею. Процесор Intel Core 3 N355 забезпечує високу швидкодію та енергоефективність. Ці переваги стануть учням у пригоді під час групових занять і роботи в режимі багатозадачності. Для зручного підключення ноутбук оснащено такими портами: 1 × USB Type-C, 2 × USB Type-A та 1 × HDMI 2.1.



Ноутбук-трансформер TravelMate B3 Spin 12 робить навчальний процес цікавішим і сприяє ефективній співпраці між учнями. У стандартній конфігурації пристрій оснащено процесором Intel N250 і 12-дюймовим екраном WUXGA (1920x1200). Крім того, доступна версія з дисплеєм, що має сертифікат TÜV Rheinland Low Blue Light, зі зменшеним випромінюванням синього світла. З ним читати, писати чи переглядати відео буде ще комфортніше. Опціональний стилус забезпечує точне керування та швидке створення нотаток і має спеціальну док-станцію для швидкого заряджання. Завдяки 5-мегапіксельній камері, спрямованій назовні від користувача, ноутбук можна повністю розгорнути й використовувати екран для запису. Крім того, пристрій можна перевести в режим презентації, щоб звільнити руки під час перегляду або оптимізувати простір на столі під час лекцій.



11,6-дюймовий ноутбук TravelMate B3 11 із новітнім процесором Intel N250 створено для максимально ефективного навчання з використанням мобільних пристроїв. Його оснащено Full HD-дисплеєм (1920x1080) і набором роз’ємів для підключення периферійних пристроїв, зокрема двома портами Type-C і двома Type-A, а також одним HDMI 2.0. В усі нові пристрої TravelMate інтегровано технологію Acer PurifiedVoice, яка працює на базі AI та забезпечує чітке звучання, ефективно усуваючи фоновий шум за допомогою інтелектуального алгоритму шумопридушення. Крім того, камера з технологією динамічного зниження рівня шуму гарантує виняткову якість зображення під час відеовикликів. Щоб ноутбуки витримували типові пошкодження та забезпечували тривалу експлуатацію, їх було розроблено відповідно до стандарту MIL-STD 810H і оснащено амортизаційними бамперами, посиленими кронштейнами та клавішами з механічним кріпленням. Захищені від бризок клавіатури мають дренажну систему Acer, яка виводить воду з нижньої частини корпусу, захищаючи важливі компоненти.



Завдяки підтримці стандартів Wi-Fi 7 і 4G LTE (опціонально) нові ноутбуки TravelMate забезпечують швидкий доступ до Інтернету та можливість використовувати зручні функції керування. Рішення Windows Autopilot, яке спрощує процес реєстрації пристроїв, і модульна конструкція зі знімною клавіатурою для швидкого ремонту забезпечують триваліший термін експлуатації та дають змогу використовувати пристрої у класі впродовж усього дня. Завдяки ергономічному дизайну, зокрема наявності двох гумових ніжок для кращого зчеплення з поверхнею, ноутбук зручно використовувати й переносити, що якнайкраще відповідає потребам учнів, які активно користуються ним у процесі навчання.



Ноутбук TravelMate B3 11 (TMB311-34) надійде в продаж в Україні у липні 2025 року (початкова ціна – 22399 грн);



Ноутбук TravelMate B3 Spin 12 (TMB312R-31) надійде в продаж в Україні у липні 2025 року (початкова ціна – 25999 грн);



Ноутбук TravelMate B5 14 (TMB514-31-G2) надійде в продаж в Україні у липні 2025 року (початкова ціна – 28599 грн).

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