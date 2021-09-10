Cloudflare использует процессоры AMD EPYC третьего поколения

10 сентября 2021 г., 15:25

По сообщению Cloudflare, новые серверы компании 11-го поколения базируются на процессорах AMD EPYC 7713. Этот выбор был сделан после тестирования, которое показало, что в случае процессоров Intel Ice Lake каждый сервер потребляет на несколько сотен Ватт больше, чем в случае чипов AMD.

Cloudflare занималась разрабаткой новых серверов 11-го поколения более года: компания стремилась обеспечить снижение как эксплуатационных расходов, так и энергопотребления. При выборе процессоров для нового сервера в Cloudfare обнаружили, что 64-ядерные процессоры AMD EPYC 7713 способны удовлетворить все их требования. При этом AMD EPYC 7713 обеспечивают прирост производительности на 29% больше по сравнению с предыдущим поколением без увеличения энергопотребления.

Примечательно, что ранее Cloudflare уже устанавливала процессоры AMD EPYC 7642 в серверы 10-го поколения, где использовались 48-ядерные чипы на базе архитектуры AMD EPYC второго поколения.

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