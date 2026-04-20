IT Specialist розширює партнерство з Palo Alto Networks

20 апреля 2026 г., 13:18

Компанія IT Specialist оголосила про масштабування партнерства з Palo Alto Networks на території України.

Як зазначається у межах співпраці IT Specialist планує розширити портфель рішень, зокрема у напрямках AI-security, cloud security та data security. Особливу увагу компанія приділяє технологіям, що забезпечують захист IT- інфраструктур, у яких активно використовуються AI-сервіси, автоматизація та хмарні платформи.

«Ми раді повідомити про розширення нашого партнерського портфеля. Співпраця з Palo Alto Networks є стратегічним кроком для IT Specialist, який дозволяє впроваджувати сучасні платформи для захисту хмарних середовищ, AI-систем та критичної інфраструктури. Окремий фокус - рішення для ІТ-середовищ, де використовуються AI-сервіси та автономні агенти (Agentic AI), що потребують нового рівня контролю, моніторингу та захисту. Ми переконані, що це партнерство принесе практичну користь нашим клієнтам і дозволить швидше впроваджувати сучасні рішення безпеки та будувати стійку ІТ-інфраструктуру», - заявив Олексій Морозов, директор IT Specialist.

Слід нагадати, що основні напрями Palo Alto Networks:

● Zero Trust Network Security - архітектура нульової довіри для захисту мережі;

● AI-Driven Security Operations - автоматизоване виявлення та реагування на інциденти;

● Real-Time Cloud Security - безперервний контроль мультихмарних середовищ;

● Unit 42 Threat Intelligence - глобальний центр дослідження кіберзагроз.

Окремий важливий напрямок - рішення для захисту AI-агентів:

● Agent Security — захист AI-агентів та доступів;

● AI Red Teaming — імітація атак на AI-системи;

● AI Runtime Security — захист AI під час виконання;

● AI Model Security — захист моделей та даних навчання;

● AI Posture Management — контроль ризиків AI-середовища.

Використання штучного інтелекту, машинного навчання та інтегрованих платформ Palo Alto Networks дозволяє своєчасно виявляти складні атаки та мінімізувати бізнес-ризики. Компанія активно розвиває напрям безпеки для AI-систем та автоматизованих середовищ, включно із захистом застосунків, API, моделей машинного навчання та cloud-native інфраструктур.

«Ми вітаємо IT Specialist серед партнерів Palo Alto Networks в Україні. Компанія має сильну експертизу у сфері кібербезпеки та досвід реалізації складних інфраструктурних проєктів. Партнерство з локальним інтегратором дозволить українським компаніям оперативно впроваджувати сучасні рішення, зокрема у напрямках AI-security, cloud-native захисту та автоматизації SOC», - прокоментував подію Олександр Каплун, Директор з продажів Palo Alto Networks в Україні.

