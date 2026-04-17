Intel анонсує процесори Core Series 3

17 апреля 2026 г., 11:45

Компанія Intel офіційно представила нову лінійку мобільних процесорів Intel Core Series 3. Новинки орієнтовані на масовий сегмент ринку, комерційні структури та пристрої периферійних обчислень (Edge).



Процесори Intel Core Series 3 базуються на перевіреній архітектурі Panther Lake (аналогічно серії Ultra 3) і виготовляються за техпроцесом Intel 18A.



Завдяки новому кремнію, Intel планує трансформувати користувацький досвід у школах та малому бізнесі. Найближчими місяцями провідні партнери компанії випустять понад 70 моделей ноутбуків та пристроїв у різних формфакторах.



«У часи, коли ціни зростають, ми підвищуємо планку для бюджетних обчислень. Завдяки сучасному дизайну кристала та збалансованій потужності ми відкриваємо доступ до технологій, які відповідають реальним потребам студентів, сімей та малого бізнесу в масштабах, які не може забезпечити жодна інша компанія», — зазначив Джош Ньюман (Josh Newman), віцепрезидент Client Computing Group в Intel.



У компанії зазначили, що для користувачів, які оновлюють комп'ютер раз на п'ять років, перехід на Core Series 3 стане справжнім стрибком. У порівнянні з ПК п'ятирічної давнини, нова серія забезпечує до 47% вищу однопотокову продуктивність; до 41% вищу багатопотокову потужність; до 2,8 раза кращу продуктивність GPU в задачах AI.



Це перша серія Core з підтримкою AI-навантажень до 40 TOPS (сумарно на платформі).



Платформа має вбудовану підтримку до двох портів Thunderbolt 4, модулів Wi-Fi 7 (R2) та Bluetooth 6.



Процесори споживають до 64% менше енергії, ніж попереднє покоління (Core 7 150U), забезпечуючи повний робочий день автономної роботи.



Також зазначається, що продуктивність у створенні контенту зросла у 2,1 раза.



Крім ноутбуків, Intel Core Series 3 знайде застосування в робототехніці, «розумних» будівлях та торгових терміналах (POS). У задачах відеоаналітики та розпізнавання об'єктів чіп Intel Core 7 350 демонструє значну перевагу над конкурентами, зокрема до 1,5 раза вищу швидкість виявлення об'єктів та у 2,2 раза кращу продуктивність відеоаналітики порівняно з Nvidia Jetson Orin Nano.



Перші системи від OEM-партнерів з'являться у продажу вже 16 квітня 2026 року. Промислові системи для Edge-обчислень стануть доступними для замовлення з другого кварталу 2026 року.

