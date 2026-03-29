Sphere: як індустрія розваг дійшла до межі, за якою починається дата-центр

0

Tweet

Історія появи проєкту Sphere у Лас-Вегасі часто подається як розповідь про найбільший екран у світі або про черговий дорогий атракціон у пустелі Невада. Проте, якщо розібратися більш детально, це не просто розважальний об’єкт, а масштабний інженерний експеримент. Тут межі між архітектурою, сценічним мистецтвом та обчислювальною інфраструктурою практично стерті. Це унікальний приклад того, як сучасні розваги вперше зіткнулися не з креативними обмеженнями людської фантазії, а з фізичними та обчислювальними лімітами сучасних технологій.

Проєкт із самого початку будувався як відповідь на фундаментальне питання: що станеться, якщо зробити екран не просто фоном для події, а повноцінним середовищем, у якому перебуває глядач. Відповідь виявилася значно складнішою, ніж просте збільшення діагоналі дисплеїв. Створення Sphere змусило інженерів повністю переосмислити логіку генерації контенту, методи його обробки та фізику відтворення.

Генезис Sphere: від ескізу на серветці до технологічного прориву



Ідея створення Sphere народилася у Джеймса Долана (James Dolan), виконавчого голови Madison Square Garden Entertainment, ще у 2015 році. За легендою, перші обриси майбутньої споруди він накидав майже на серветці у ресторані, намагаючись візуалізувати ідею, що виникла для реалізації концепції «занурення». Долан прагнув створити простір, де аудиторія могла б відчути "VR без окулярів". Для реалізації цієї ідеї було залучено архітектурне бюро Populous, відоме своїми проєктами стадіонів по всьому світу. Проте будівництво Sphere виявилося набагато складнішим за зведення будь-якої спортивної арени.



Процес реалізації проєкту тривав кілька років і супроводжувався безпрецедентними викликами. Будівництво офіційно стартувало у 2018 році, і вже на перших етапах інженери зіткнулися з необхідністю підіймати надважкі конструкції на величезну висоту. Для цього з Бельгії доставили кран DEMAG CC-8800, який є одним із найбільших у світі. Його транспортували частинами протягом кількох тижнів, а для збирання самого крана знадобився місяць. Ця машина змогла встановити сталеве кільце вагою понад 170 тонн на вершину купола, що стало рекордом для будівництва подібних споруд у Лас-Вегасі.



Ситуацію ускладнила глобальна пандемія, яка не лише зупинила роботи на майданчику, а й призвела до значного подорожчання матеріалів та розриву логістичних ланцюжків. Початковий кошторис проєкту, що становив приблизно 1,2 мільярда доларів, поступово зріс майже вдвічі - до 2,3 мільярда. Це зробило Sphere найдорожчим розважальним об’єктом у Вегасі, залишивши позаду навіть гігантські готельні комплекси та казино. Велика частина цих коштів пішла не на бетон чи скло, а на розробку унікальних технологій, яких до цього моменту просто не існувало на ринку.

Архітектура як виклик: Exosphere та внутрішня геометрія



Зовнішній вигляд споруди вражає своїми масштабами: це сфера висотою 111 метрів і діаметром понад 150 метрів. Зовнішня оболонка, яку називають Exosphere, вкрита 1,2 мільйона світлодіодних вузлів. Кожен такий вузол складається з 48 окремих світлодіодів, що дозволяє створювати неймовірно яскраві та деталізовані зображення, які видно навіть із космосу. Однак справжня технологічна революція прихована всередині.

Big Sky: камера для знімання реальності

Внутрішній простір Sphere спроєктований так, щоб повністю ігнорувати традиційну концепцію плоского екрана. Тут немає "правильної" точки огляду, оскільки весь зал огорнутий величезною LED-панеллю площею близько 15 000 квадратних метрів. Для глядача це означає, що картинка заповнює все периферійне бачення. Це створює унікальне відчуття масштабу, де гори здаються справжніми, а небо - безкраїм. Проте для інженерів така конструкція створила проблему: як відобразити відео на кривій поверхні без спотворень?Традиційні методи трансляції контенту тут не працюють. Будь-яке зображення, підготовлене для плаского монітора, на куполі Сфери виглядало б викривленим. Це змусило творців контенту працювати не з кадрами, а з просторовими моделями. Кожен піксель на екрані має свою координату в тривимірному просторі, і система управління повинна враховувати відстань від кожного сегмента екрана до очей глядача. Фактично, Sphere Studios у Бербанку перетворилася на науковий центр, де художники працюють пліч-о-пліч із математиками та фізиками, обчислюючи складні алгоритми перспективної корекції.



Коли команда MSG зрозуміла, що наявні камери не здатні забезпечити достатню деталізацію для 16K-екрана, вони вирішили створити власну систему. Так з’явилася Big Sky - камера з одним сенсором, роздільна здатність якого становить 316 Мп. Для порівняння, цей сенсор у 40 разів перевищує можливості професійних 4K-камер. Вона знімає зображення у форматі 18K на 18K, що дозволяє отримувати панорами з неймовірною глибиною різкості та деталізацією.



Об’єктиви для Big Sky також є унікальними. Вони були розроблені спеціально для того, щоб охоплювати кут огляду, близький до людського ока, але при цьому зберігати чіткість по всьому полю кадру. Робота з такою камерою створює колосальне навантаження на систему зберігання даних. Один знімальний день може генерувати петабайти інформації, а швидкість запису на масив накопичувачів сягає 60 ГБ/с. Це означає, що процес виробництва фільму для Sphere, як-от "Postcard from Earth" Даррена Аронофскі, нагадує не стільки кінознімання, скільки роботу з даними у високотехнологічній лабораторії.

Обчислювальна інфраструктура як фундамент віртуальної реальності

Кожна деталь, зафіксована Big Sky, повинна бути ідеально оброблена. Будь-який пил на лінзі або мінімальна розфокусованість на екрані Сфери виглядатимуть як величезна пляма розміром з автомобіль. Тому процес постпродакшну вимагає величезних обчислювальних потужностей, які забезпечуються серверними рішеннями високого класу.



У центрі технологічного стека Sphere знаходяться сервери Lenovo ThinkSystem SR655 V3 та SR665 V3. Вибір саме цих моделей був продиктований необхідністю обробляти величезні потоки даних із мінімальною затримкою. Для того, щоб зображення на екрані площею у два футбольні поля виглядало плавним, система повинна синхронізувати тисячі окремих модулів у реальному часі. Будь-який розсинхрон навіть у кілька мілісекунд зруйнує ілюзію занурення та викличе дискомфорт у глядачів.



Одним із ключових факторів вибору Lenovo стала архітектурна гнучкість платформ на базі процесорів AMD EPYC. Ці процесори забезпечують рекордну кількість ліній PCIe, що критично важливо для підключення великої кількості графічних прискорювачів NVIDIA A40. Оскільки Sphere працює з роздільною здатністю 16K при частоті 60 кадрів на секунду, відеокартам доводиться виконувати колосальний обсяг роботи не лише з рендерингу, а й з геометричної трансформації картинки "на льоту".





Не менш важливою є мережева інфраструктура. Використання мережевих адаптерів NVIDIA ConnectX-6 Dx та технологій BlueField дозволяє передавати дані безпосередньо з пам’яті сервера до відеовиходів, оминаючи центральний процесор там, де це можливо. Це суттєво зменшує навантаження на систему та гарантує, що контент доставляється до LED-панелей без втрат пакетів. Сервери Lenovo працюють як єдиний розподілений обчислювальний контур, де кожна машина відповідає за свій сегмент купола, але всі вони залишаються жорстко синхронізованими спільним тактовим генератором.



Стабільність роботи системи - це ще один критичний аспект. Sphere працює в умовах екстремальних навантажень під час кожного шоу. Система охолодження серверів Lenovo та їхня здатність до безперебійної роботи при високих температурах стали вирішальними факторами. Адже у випадку технічного збою неможливо просто "перезавантажити" частину екрана посеред виступу рок-гурту чи кінопоказу. Надійність інфраструктури тут є синонімом успіху всього бізнесу.

Від плану до дій



Студія Sphere Studios у Бербанку використовує потужну ІТ-інфраструктуру, що базується на 420 серверах Lenovo моделей ThinkSystem SR655 та SR665 V3.



Реалізація такого масштабного проєкту стала можливою завдяки глобально оптимізованому ланцюжку постачання Lenovo, який посідає 8-ме місце у світі за рейтингом Gartner. Це дозволило компанії забезпечити стабільне відвантаження 50 серверів щотижня протягом шести тижнів поспіль, щоб повністю закрити перше замовлення на 300 одиниць ще у 2022 році.



Окрім постачання обладнання, технічна команда Lenovo допомогла Sphere Studios розгорнути систему віддаленого керування за допомогою програмного забезпечення Lenovo XClarity One. Завдяки успішному старту, у наступні роки студія продовжила замовляти додаткові сервери для подальшого розширення свого цифрового середовища.

Математика звуку: система Holoplot



Аудіосистема Sphere вражає не менше за візуальну частину. Вона побудована на базі технології німецької компанії Holoplot і складається з неймовірної понад 167 000 динаміків. Більшість із них прихована за LED-панелями, які мають спеціальну перфорацію, що робить їх акустично прозорими. Головна особливість цієї системи полягає у використанні алгоритмів формування звукового променя (beamforming).

Майбутнє розваг: де шоу стає HPC-задачею

На відміну від традиційних концертних колонок, які розсіюють звук у всіх напрямках, система в Sphere може спрямовувати звук точно на конкретне крісло або групу глядачів. Це дозволяє створювати неймовірні ефекти: наприклад, людина в одному кінці залу може чути шепіт прямо біля вуха, тоді як її сусід чутиме гуркіт грому. Більше того, технологія дозволяє транслювати різні звукові доріжки в різні зони залу. Це відкриває можливість проведення заходів, де одна частина аудиторії слухає переклад однією мовою, а інша - іншою, без використання навушників.Управління таким масивом динаміків вимагає колосальної обчислювальної потужності. Кожен динамік отримує власний, математично прорахований сигнал. Обробка звукових хвиль у реальному часі для створення ідеального акустичного ландшафту - це ще одна задача, що лягає на плечі серверної інфраструктури. Звук у Sphere не просто супроводжує картинку, він є фізично відчутним завдяки спеціальним кріслам із вбудованою системою інфразвукового вібровідгуку, що робить досвід перебування всередині по-справжньому мультисенсорним.



Сьогодні Sphere - це більше, ніж просто майданчик для концертів U2 чи показів документального кіно. Це прототип того, як виглядатимуть розваги майбутнього, де цифрова копія світу стає такою, що її майже не відрізнити від реальності. Проєкт довів, що для досягнення нового рівня імерсивності індустрія розваг повинна інтегруватися з технологіями High-Performance Computing (HPC).



Роль Lenovo у цьому процесі є визначальною, оскільки саме серверні рішення перетворюють гігабайти сирих даних на магію світла та звуку. Sphere продемонструвала, що сучасний розважальний об’єкт - це фактично гігантський периферійний вузол величезного дата-центру. Це змінює підхід до проєктування подібних споруд у майбутньому: тепер архітектори повинні спочатку думати про пропускну здатність мереж та охолодження серверних стійок, а вже потім про дизайн фойє чи колір крісел.

У підсумку: інфраструктура як мистецтво

Sphere також відкриває шлях для розвитку інших галузей. Технології, відпрацьовані тут, можуть знайти застосування у професійних симуляторах для навчання пілотів, у системах візуалізації складних наукових даних або у створенні масштабних освітніх хабів. Це межа, за якою технології перестають бути просто інструментом і стають самим середовищем нашого існування.



Завершуючи огляд проєкту Sphere, варто зазначити, що його успіх став можливим лише завдяки гармонійному поєднанню сміливого креативного задуму та безкомпромісної інженерної точності. Це об’єкт, де кожен гвинт і кожен транзистор працюють на одну мету - створити емоцію, яку неможливо отримати ніде інде. Sphere не просто підняла планку для шоу-бізнесу; вона встановила новий стандарт того, як високі технології можуть служити мистецтву.



Використання серверів Lenovo ThinkSystem стало тим невидимим фундаментом, на якому тримається вся ця складна конструкція. Це приклад того, як корпоративні IT-рішення виходять за межі офісів та банківських установ, стаючи серцем культурних феноменів. Проект Sphere продемонстрував, що коли ми об’єднуємо людську фантазію з найпотужнішими обчислювальними платформами, ми отримуємо результат, який ще вчора здавався науковою фантастикою.



Сьогодні ми бачимо лише початок цього шляху. З розвитком штучного інтелекту та алгоритмів генеративного відео, наступні версії подібних об’єктів стануть ще складнішими та більш інтерактивними.

