AI зробив за 30 секунд те, на що я витратив місяці практики. І це проблема.

Років 15 тому я вчився знімати на плівку. Fuji Neopan Acros 100, якщо комусь це щось каже.

Кожен кадр коштував грошей. Тому перед тим, як натиснути затвор, я думав. Світло, композиція, експозиція. Помилився - побачиш це тільки коли проявиш плівку. І заплатиш за помилку двічі: грошима і розчаруванням.

Сотні кадрів. Сотні помилок. Так формувалось розуміння.

Вчора я написав промпт: "Створи чорно-білий натюрморт з цибулею в мінімалістичному стилі". Через 30 секунд отримав результат.

Технічно - бездоганний. Композиційно - правильний. І абсолютно мертвий.

Я бачу, що з ним не так. Бачу, що лушпиння розкладене занадто ідеально, що світло занадто "студійне", що це *ідея* цибулі, а не справжня цибулина на кухонному столі.

Я це бачу, бо сотні разів помилявся сам.

А тепер питання: хто у вашій команді бачить, де помилився AI?

Коли джун отримує від AI "ідеальний" код, звіт, аналіз - чи є поруч хтось, хто набив достатньо власних шишок, щоб помітити красиву неправильну відповідь?

AI дає результат. Досвід дає розуміння, чому результат поганий.

Перше коштує $20 на місяць. Друге - роки "неефективних" помилок.

