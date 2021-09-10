Эффективность гибких солнечных элементов достигла значения 21,38%

10 сентября 2021 г., 14:45

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Команда учёных из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий (Empa), уже более двух десятилетий пытающихся сравнять гибкие солнечные элементы по эффективности с жёсткими кремниевыми панелями, сделала еще один шаг к этой цели. На 38-й Европейской конференции по фотоэлектрической солнечной энергии было объявлено об установлении нового рекорда эффективности — 21,4% для гибких солнечных элементов из меди, индия, галлия и селена (CIGS).

Ориентиром для швейцарских исследователей служат наиболее эффективные негибкие солнечные элементы, изготовленные из кристаллического кремния: они могут преобразовывать в электричество до 26,7% падающей солнечной энергии. Ещё в 1999 г. команда Empa установила для CIGS рекорд эффективности в 12,8% и с тех пор последовательно улучшала их эффективность — до 14,1% в 2005, 17,6% в 2010, 18,7% в 2011, 20,4% в 2013 и 20,8% в 2019 году.

Новая рекордная эффективность фотоэлектрической ячейки CIGS, изготовленной путём выращивания полупроводниковой пленки поверх тонкого полимерного слоя методом низкотемпературного совместного испарения., оставалась стабильной в течение нескольких месяцев наблюдений. Значение 21,38% было независимо подтверждено экспертами из Фраунгоферовского Института солнечных энергетических систем в Германии.

Говоря о перспективах коммерческого применения гибких солнечных элементов, ученые представляют их на крышах и фасадах зданий, в мобильной электронике, в самолетах и наземных транспортных средствах. Такие солнечные элементы не только легче и плотнее прилегают к изогнутым или сложным поверхностям, они также подходят для низкозатратного производства методом «из рулона в рулон», что обещает снизить расходы на возобновляемые источники энергии в целом.

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