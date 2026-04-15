Cloudflare Agent Cloud - код пишуть і запускають AI-агенти

Компанія Cloudflare оголосила про масштабне розширення своєї платформи Agent Cloud. Це набір інструментів та інфраструктури, покликаний вивести AI-агентів із режиму «демоверсій на ноутбуках розробників» у повноцінний продакшен.



Ми переходимо від епохи простих чат-ботів до епохи агентного вебу, де тисячі автономних програм одночасно виконують складні завдання, пишуть код та ухвалюють рішення у глобальній мережі.



Якщо перший етап AI навчив машини «говорити», то нинішній (зразка 2026 року) вчить їх «діяти». Проблема в тому, що традиційні віртуальні сервери або контейнери занадто дорогі й повільні для світу, де у кожного користувача можуть бути десятки персональних агентів.



«Ми вступаємо у світ, де саме агенти пишуть і виконують код. Але їм потрібен дім, який є безпечним за замовчуванням і масштабується до мільйонів завдань миттєво. Ми робимо Cloudflare головною платформою для агентного інтернету», — заявляє Меттью Прінс (Matthew Prince), CEO Cloudflare.



Cloudflare представила чотири фундаментальні технології, які змінюють правила гри.



Dynamic Workers - це новий рантайм на базі ізолятів для виконання AI-коду, який у 100 разів швидше та значно дешевше за традиційні контейнери.



Artifacts - сховище, сумісне з Git, створене спеціально для AI, дозволяє агентам створювати мільйони репозиторіїв для свого коду та даних.



Sandboxes - повноцінне ізольоване середовище Linux для кожного агента, завдяки якому AI отримує «власний комп'ютер» із терміналом та файловою системою.



Think (SDK) - фреймворк для тривалих та багатокрокових завдань з яким агенти більше не «забувають» контекст після однієї відповіді.



Завдяки нещодавньому придбанню Replicate, Cloudflare тепер пропонує єдиний інтерфейс для роботи з будь-якими моделями.



Хочете використовувати найновіший GPT-5.4 або Codex від OpenAI або віддаєте перевагу open-source рішенням?



Перемикання між провайдерами тепер займає всього один рядок коду. Це позбавляє розробників ризику стати заручниками однієї платформи (vendor lock-in) у світі, де краща модель з'являється чи не щомісяця.



До сьогодні запуск автономного агента, який вміє самостійно правити баги або керувати закупівлями компанії, вимагав складної оркестрації та великих бюджетів. Cloudflare перетворює це на стандартну послугу, доступну кожному розробнику.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI