Чому половина дата-центрів США у 2026-му може так і залишитися на папері?

14 апреля 2026 г., 18:15

Ми всі звикли до того, що AI розвивається зі швидкістю світла. Але виявляється, що навіть найамбітніші плани розбиваються об сувору реальність - брак розеток та елементарних трансформаторів. Нові дані показують, що американський AI-бум серйозно "пригальмував".

Згідно з прогнозами аналітиків Sightline Climate, від 30% до 50% усіх дата-центрів, запланованих до запуску в США у 2026 році, будуть або відкладені, або скасовані.

Цікаво, що з запланованої потужності 16 ГВт, реально будується лише 5 ГВт. А ще 16 ГВт існують лише у форматі анонсів без реального прогресу. Якщо взяти до уваги, що час будівництва зазвичай займає 12-18 місяців, тож якщо об'єкт не почали будувати сьогодні, у 2026-му він не запрацює.

Чому ж так сталося? Проблема не в софті чи відсутності грошей, а у фізичних обмеженнях.

Енергомережі США просто не розраховані на такі апетити. Мешканці районів, де планують будувати дата-центри, починають бити на сполох, тому що через AI-гігантів ростуть рахунки за електрику для звичайних людей. Дослідження Pew Research підтверджує, що американці сподіваються на нові робочі місця, але дуже бояться екологічної катастрофи.

AI "з'їдає" всі потужності з виробництва пам'яті, накопичувачів та процесорів, через що ціни на ПК та ігрові консолі летять угору. Але Bloomberg нагадує про ще більшу біду: у США критично бракує акумуляторів та трансформаторів.

Попри всі спроби адміністрації Трампа повернути виробництво в США через високі мита на китайські товари, внутрішніх потужностей катастрофічно не вистачає. Як результат - американські AI-компанії продовжують потайки сподіватися на китайські компоненти, щоб хоч якось закрити дірки в постачаннях.

AI-перегони тривають, але тепер це не тільки змагання алгоритмів, а й битва за кожну гігават-годину та кожну котушку мідного дроту. Поки що інфраструктура явно програє коду.

