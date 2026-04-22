Порівнюючи можливості Codex і Claude Code

22 апреля 2026 г., 17:25

Під час обговорення в чаті Telegram-каналу пролунала заява, що Codex – набагато якісніший агент, ніж погано написаний Claude Code, якість якого (разом із моделлю LLM) постійно погіршується.

Я останні кілька місяців регулярно порівнюю різні агенти – і щоб просто знати, і щоб пробувати застосовувати на практиці, – і якраз відносно недавно такий аналіз робив. За його результатами виходило, що Codex, звичайно, непогано почав розвиватися, але багато можливостей Claude Code у ньому відсутні. Відступаючи вбік, можу сказати, що дійсно добре розвинений OpenCode, хоча у нього є деякі обмеження, і є ще Pi, який за визначенням можна налаштувати як завгодно, оскільки його ідея в тому, що він сам себе дописує.

Втім, перевірити не завадить. Перевірка вийшла простою – я запустив codex cli прямо в його директорії ~/.codex і дав йому проаналізувати три джерела – його власні налаштування, офіційну документацію (у нього є вбудований скілл openai-docs плюс я дав сайт) і налаштування Claude Code. Завдання виглядало просто – проаналізувати всі налаштування і запропонувати, як перенести налаштування Claude Code в Codex.

У мене досить складні налаштування в Claude Code – спеціалізовані агенти, скіли, гнучка система дозволів, хуки, які запускають перевірки та лінтери, блокують небезпечні команди, вставляють потрібний контекст в особливих випадках і складна система промптів, які підвантажуються за необхідністю. Тож завдання, звісно, не було простим, але цілком реальним – я використовую Codex для огляду проєктів та як «другу думку», тому логічно налаштувати його так само добре, як і основний агент.

На жаль, так само добре не виходить. Ось короткий список того, що перенести не вдається:

Реалізація hooks у Codex поки що експериментальна і мінімальна. Фактично вони спрацьовують тільки на команди bash, тому вийде лише перехопити небезпечні команди, але запуск лінтера або форматера під час редагування коду не вийде. Технічно можна запустити окремий процес, який буде відстежувати зміни файлів, проганяти перевірки та записувати результат у звіт, а за подією Stop спрацьовуватиме хук, який допише цей результат у контекст, але це обхідний варіант. Відпадають і інші спрацьовування, які я використовую.

Аналога /rules у Codex немає. У Claude Code це окрема тека з промптами, які підвантажуються в контекст автоматично, коли Claude працює з відповідними файлами. Наприклад, окремий файл у мене містить інструкції з написання Python-скриптів, і ці інструкції агент читає, тільки беручись до роботи з Python-кодом. Частина інструкцій завантажується завжди, частина – тільки при зверненні до певного MCP і так далі. У Codex таке неможливо – загальні рекомендації можна прописати в AGENTS.md, щось специфічне для коду можна винести в skill, припустимо створити профілі, але перемикати їх доведеться вручну.

Skills просто так скопіювати не вийде. Скіли в Codex фактично є лише інструкціями для використання основним агентом. У Claude Code можна задати скілу параметр context:fork для запуску в окремому контексті, призначити тип агента, модель для використання і навіть глибину міркувань. Це дозволяє не перейматися, якщо вам потрібно просто обробити специфічний тип даних – основний агент використовує скіл, який запускається як окремий субагент, наприклад, general-purpose, зі швидкою моделлю і повертає лише результат. У Codex так не вийде – доведеться налаштовувати спеціального субагента і запускати саме його. Не дуже критично, але все ж додаткові зусилля.

Сильно відрізняється система дозволів. Claude фактично оперує дозволами для конкретних tools, що робить контроль дуже точковим і зрозумілим у розрізі саме команд. До речі, зараз з'явився режим auto, де модель сама вирішує, наскільки безпечна команда, і вирішує досить непогано. Щоправда, якщо вона знає, що це команда, яка змінює стан (git push, наприклад), запустити її зможе тільки сам користувач. У Codex зовсім не так – там задається sandbox і всередині неї за замовчуванням модель працює, запитуючи дозвіл тільки на запуск скриптів, які щось змінюють. Явно знадобиться дозволити також доступ до мережі, можна прописати режим запуску команд поза sandbox. Виглядає начебто жорсткіше і системніше, але за зручністю Claude виглядає краще.

Загалом, я налагодив налаштування Codex. Але довести їх до рівня Claude Code не вдалося. Почекаємо на доопрацювання, здається, розробники там досить активні.

Порівняння можливостей Codex і Claude Code

