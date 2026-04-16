Трест, который лопнул

GoPro представила нову професійну лінійку MISSION 1

16 апреля 2026 г., 16:35
GoPro представила нову професійну лінійку MISSION 1

Компанія GoPro офіційно анонсувала серію камер MISSION 1 - найменші, найлегші та найміцніші у світі кінокамери з підтримкою 8K та режиму Open Gate. Це не просто чергова екшн-камера, а серйозна заявка на професійний ринок цифрового кіно та високоякісного контенту.

Серія базується на  новому 1-дюймовому сенсорі (50 Мп) та надпотужному процесорі GP3, що забезпечує рекордні показники роздільної здатності, частоти кадрів та автономності.

Новий 1-дюймовий сенсор (50 Мп) відрізняє велика площа поверхні та пікселі розміром 3.2 мкм (у режимі Quad Bayer), що дозволяють досягти 14 стопів динамічного діапазону. Це означає професійну якість зображення навіть у глибоких тінях та при слабкому освітленні.

Процесор GP3 побудований за 5-нм техпроцесом, він не лише економить енергію, а й містить нейронний процесор (NPU) для AI-обробки кожного пікселя відео в реальному часі.

В режимі Open Gate камери дозволяють знімати з використанням усієї площі сенсора (співвідношення 4:3) у роздільній здатності 8K30 або 4K120. Це дає повну свободу під час монтажу для експорту відео у вертикальному (TikTok/Reels) або горизонтальному форматах без втрати якості.

Моделі MISSION 1 PRO та ILS пропонують характеристики, які зазвичай зустрічаються в камерах вартістю в десятки тисяч доларів:

8K 16:9 до 60 к/с (2X уповільнення).

4K 16:9 до 240 к/с (8X уповільнення).

1080p до 960 к/с (32X уповільнення) у коротких серіях.

До модельного ряду MISSION 1 увійшли три моделі. 
Флагман MISSION 1 PRO підтримує 8K60, 4K240, 50 Мп RAW-фото, забезпечуючи максимальну продуктивність.

Базова модель MISSION 1 обмежена режимами 8K30 та 4K120 Open Gate, але оснащена тим самим топовим 1" сенсором.

MISSION 1 PRO ILS     - це версія зі змінною оптикою (Micro Four Thirds). Заявлена, як найменша у світі високошвидкісна кінокамера з підтримкою стабілізації HyperSmooth на будь-яких об’єктивах.

Новинки забезпечують водонепроникність до 20 метрів без жодних додаткових боксів.

Новий акумулятор Enduro 2 дозволяє записувати понад 3 години у 4K30 або 5 годин у 1080p на одному заряді.

Запис 32-Bit Float (запобігає «кліппінгу» звуку) за допомогою 4 вбудованих мікрофонів.

Контроль передбачає підтримку GP-Log2, Timecode Sync та розширених налаштувань через GoPro Labs.

Попередні замовлення на MISSION 1 та MISSION 1 PRO стартують 21 травня 2026 року, а на полицях магазинів вони з’являться вже 28 травня.

Професійні набори (Creator Edition, Ultimate Creator Edition з гіроскопічним підвісом Fluid Pro AI) та версія зі змінною оптикою (ILS) надійдуть у продаж у третьому кварталі 2026 року.

