NEQSOL Holding досрочно выкупил 10% еврооблигаций «Vodafone Украина», для уменьшения расходов на обслуживание долга

10 сентября 2021 г., 15:55

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Компания «Vodafone Украина», которая является частью NEQSOL Holding, впервые выпустила еврооблигации в объеме 500 млн долл. в феврале 2020 г., со сроком погашения до 2025 г. Благодаря динамичному развитию компании и ее хорошим финансовым результатам, холдинг принял решение начать выкуп облигаций с опережением на 4,5 года, на сегодня уже выкуплены первые 10%.

Значительную часть финансирования сделки по приобретению «Vodafone Украина» обеспечили в 2019 г. высокорейтинговые финансовые институты во главе с J.P. Morgan Securities и Raiffeisen Bank International. Однако, помимо этого, NEQSOL Holding инициировал выпуск облигаций компанией «Vodafone Украина» по правилам европейских регуляторов и применил «финансирование выкупа» (leverage buyout). Этот финансовый инструмент распространен в международной практике слияний и поглощений, между тем в Украине за последнее десятилетие сделка по приобретению «Vodafone Украина» стала первой с использованием такой схемы финансирования.

Под стратегическим управлением NEQSOL Holding компания «Vodafone Украина» продолжила плановые инвестиции (в первую очередь в расширение покрытия сети 4G), при этом помимо досрочного выкупа еврооблигаций осуществила выплату дивидендов акционерам. По результатам II квартала 2021 г. выручка «Vodafone Украина» выросла на 19%, а чистая прибыль – на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2020 г. компания также продемонстрировала двузначный рост, увеличив доход на 14% в годовом сопоставлении. Абонентская база остается стабильной, услугами Vodafone пользуются 19 млн клиентов.

«Мы растем рыночными темпами, а по ряду показателей даже опережаем их. С учетом финансовой стабильности, выполнения финансового плана и плана по инвестициям в компании было принято решение сосредоточиться на управлении задолженностью и сократить ее, уменьшив, таким образом, расходы на обслуживание долга. Благодаря пересмотру ковенантов (обязательства по кредиту) "Vodafone Украина" станет гибче в отношении дальнейших инвестиций, распределения дивидендов и управления своими ресурсами», – прокомментировал Имран Ахмедзаде, финансовый директор NEQSOL Holding, член совета директоров «Vodafone Украина».

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