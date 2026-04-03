HPE запускає AI Grid - нову глобальну мережу для масштабування AI на «межі»

Оскільки обробка даних AI (інференс) зміщується з централізованих дата-центрів до регіональних вузлів та кінцевих пристроїв (far-edge), мережа WAN перетворюється на «сполучну тканину» (AI WAN fabric). Компанія HPE анонсувала AI Grid Solution — спільну з NVIDIA архітектуру, яка об'єднує розподілені обчислення, безпеку та управління в єдину платформу.



Головна ідея проєкту - замість того, щоб переміщувати величезні масиви даних до AI, архітектура AI WAN переміщує AI ближче до даних.



Це глобальна мережева структура, яка з'єднує «AI-фабрики» (AI Factories), регіональні хаби та периферійні сайти в єдину оркестровану платформу інтелекту. Це дозволяє забезпечити передбачувану затримку, що критично для автономних систем та агентного AI. А висока паралельність дозволяє обробку тисяч запитів одночасно при зниженні ціни за кожен згенерований токен AI.



Згідно з дослідженням Omdia, 84% великих компаній вже використовують розподілений AI. Для операторів зв'язку (таких як TELUS та CityFibre, які вже виявили інтерес) це шанс еволюціонувати завдяки продажу послуг AI разом зі зв’язком на базі приватного Edge AI з використанням наявних приміщень з живленням та охолодженням як вузлів для інференсу.



Мережа перестає бути просто «транспортом» і стає середовищем, де AI-агенти постійно взаємодіють між хмарою та краєм мережі.



Рішення базується на еталонній архітектурі NVIDIA та включає потужне залізо від HPE. Зокрема, сервери HPE ProLiant, яки оснащені GPU NVIDIA Blackwell (RTX PRO 6000/4500), DPU BlueField та мережами Spectrum-X. Це обчислювальні вузли, здатні працювати у складних умовах «межі».



Залучені й магістральні роутери для надвеликих потоків даних (elephant flows) Juniper PTX Family. Вони підтримують 800GE та когерентну оптику 800G ZR+ із вбудованим шифруванням MACsec.



Juniper MX Family - «вхідні ворота» у хмару та телеком-мережі. Забезпечують сегментацію трафіку для різних клієнтів (multi-tenancy) та інтелектуальне керування потоками залежно від навантаження AI.



SRX4700 забезпечує єдину політику безпеки для кожного вузла мережі, щоб масштабування AI не створювало нових дірок у захисті.



Керування всім цим масивом обладнання відбувається через єдину модель операцій. Контролери HPE у зв'язці з оркестрацією від NVIDIA дозволяють автоматично додавати нові сайти в мережу, оновлювати ПЗ та політики безпеки одночасно по всій сітці та оптимізувати продуктивність у реальному часі.



HPE описує успіх стратегії через формулу: «3 лідери (HPE, NVIDIA та телекоми), 2 реальності AI (навчання та розподілений інференс) та 1 уніфіковане рішення (AI Grid)».

