Vibe Business Development або як я перестав хвилюватися та полюбив ШІ-бомбу

Не перестаю дивуватися, що ми застали часи, коли ШІ перестав бути фантастикою! Я пишу цей текст, звіряючи свої факти з ШІ, створюю зображення в ШІ. А потім зроблю слайди і передам їх інтерактивному багатомовному аватару з клоном мого голосу та моїм обличчям, який розповість, покаже слайди, відповість на запитання читачів, надасть мені відгуки та домовиться про зустріч, використовуючи ШІ.



Все здається чудовим для бізнесу. Раніше про таке навіть подумати не можна було. Але чи використовує це насправді бізнес? Яке проникнення ШІ в процеси компаній і як переконати співробітників використовувати та надати докази користі? Хто це продає?



Щодня на вас навалюється купа новин про те, що новий реліз одного виробника LLM обійшов іншого за рейтингом, вийшов ще один ШІ Agent для автоматизації і хтось придумав ще один варіант використання OpenClaw.



Думаю, більШІсть CEO в паніці, що всі навколо використовують ШІ і впроваджують його в нові процеси, а ви ні, і скоро конкуренти вас обженуть.



Я можу подивитися на цей феномен з 3 різних ракурсів: як ІТ-продавець, як розробник ШІ-продукту і просто як керівник компанії.

Погляд ІТ-продавця

Моя компанія продає рішення від найбільших світових виробників Google, AWS, Anthropic, і, здавалося б, ми повинні бачити лавину попиту. Ви запитаєте, чому у нас немає в портфелі №1 гравця ринку LLM, який буквально його придумав? Дe OpenAI? Це і є відповідь на ваше запитання про бум продажів ШІ - буквально всі постачальники ШІ не готові до канального бізнесу та продажів. У них період зростання капіталізації, і їм до цього немає діла, поки вони як мінімум не вийдуть на IPO. Я буквально вмовляю засновників стартапів почати продавати ШІ-продукти через партнерів. Нещодавно, наприклад, підійшов на виставці до керівника С-level великого гравця ринку ШІ-агентів, щоб поговорити про партнерство. Він же пішов виступати, а потім просто скасував зустріч, і я був у шоці. А через тиждень їх купили за 2 млрд, і стало зрозуміло, чому їм не до продажів і партнерства!



Це перший доказ того, що не варто перейматися - продажі ШІ-програм для автоматизації роботи співробітників поки в Європі невеликі! Звичайно, їх купують приватно, і продажі зростають, але не системно, просто як експеримент. І це перше підтвердження того, що ви ще нікуди не запізнилися.



При цьому бюджети на ШІ інфраструктуру компаній астрономічні, і там всі борються за серверні потужності та відео карти, яких не вистачає.

Погляд ІТ-виробника

Для ШІ-стартапів картина виглядає веселіше, оскільки раунди інвестицій залежать безпосередньо від того, чи створив ти MCP-сервер чи ні тощо (спойлер: користуватися ним будуть лише ентузіасти).



Я вважаю, що ця тусовка живе в бульбашці, і їм здається, що ШІ скрізь використовують не тільки замість Google Search. Наприклад, жоден із каналів в Україні про ШІ не набирає навіть 30 тис. підписників. І це в країні, де через війну ШІ розвивається шаленими темпами і є купа івентів та команд. Повірте, наприклад, в Австрії все ще гірше, хоча наприклад автор OpenClaw саме з цієї країни.



Ми об'їхали півсвіту з нашим ШІ-продуктом і за три роки Wow-ефект від аватара твого клона з твоїм голосом, який відповідає будь-якою мовою і щось робить зі слайдами, на мою думку, взагалі не ослаб, хоча технологія здається застарілою. Дуже мало людей знає про можливості ШІ і використовує це хоча б для навчання та технічної підтримки - ті use case, які довели, що окупаються і є безризиковими. У 99% випадків на ШІ-клієнти не тільки не мають своїх RAG з базою знань, але й не знають, що туди покласти і що їм потрібно. У 70% просять ШІ заради ШІ, щоб поставити галочку, що вони інноваційні. Навіщо ж вони призначили в компанії CАІO (Chief АІ Officer, не плутати з ciao - «до побачення») або VP of ШІ, і йому треба щось впроваджувати!

Погляд CEO

А що з компаніями та впровадженням всередині? Здавалося б, раз керівництво в моїй компанії в курсі ШІ, та й компанія продає ІТ, все точно має вийти. Я все зробив за підручником. Я провів майже рік тому стратегічну сесію, запросивши незалежних експертів з досвідом. Я купив у компанії всім, хто хоче, ліцензії ChatGPT, Gemini, Claude тощо. Наш відділ маркетингу півроку був у ейфорії, генеруючи купу контенту. Ми найняли розробників та автоматизаторів і купили make, zapier тощо для інтеграції наших CRM, ERP та іншого з LLM.



Начебто все виглядає чудово, але я бачив, яка слабка «активація» моїх співробітників.

Мої маркетологи швидко побачили межу можливостей і те, що наш контент не відрізняється від загального Slop, а включення «human in the loop» - це непросте завдання автоматизації, яке займе місяці. ПерШІ експерименти з генерації відповідей і презентацій співробітників теж не завжди були позитивними.



І я вирішив, що системно тут нічого не зробиш, і перейшов на «vibe style».



Ми надали всім співробітникам ліцензії для транскрибування вебкастів tl;dv, і тепер, щойно ми зустрічаємося, я надсилаю підсумки зустрічі або аналізую вебкасти та роблю висновки щодо якості ведення переговорів продавцями. Хто хоче, може йти і слухати запис веб-колу, а хтось може почитати summary, а хтось послухає запис ElevenLabs, поки їде в машині.



Ми аналізуємо інтерв'ю кандидатів, щоб суб'єктивна думка не дозволила прийняти неправильне рішення.



На питання про контент я надсилаю презентацію, згенеровану ШІ, і кажу, що для неї у нас є ліцензія Manus, а ще пишу, що є Genspark, Gamma.

Якщо просять переглянути контракт - я надсилаю від Claude Cowork відповідь з аналізом (з налаштованим skill) тому, хто запитав, і даю посилання юристу.



Якщо треба зробити лендінг - я надсилаю варіант у Stitch тощо.



Ми зробили кілька спеціалізованих додатків на Lovable, які відповідають на питання, кастомізують презентації, готують новини, і якщо мене про щось запитують, я відповідаю лише з копією варіанту, зробленого за допомогою ШІ.



Сьогодні я роблю для пояснення плану відео в NotebookLM, а завтра - аналіз конкуренції з Perplexity.



Мій особистий лайфхак - використання ШІ для прощального інтерв'ю, щоб залишитися в хороших стосунках з колишнім співробітником. Я надаю всі дані листів, моїх вимог та претензій співробітника, а також транскрипти розмов і запитую LLM: «Хто правий?» І, о диво, мені цей співробітник казав, що це ми в усьому винні, оскільки «компанія – не права, все робиться не так, мені інше обіцяли, керівник - самодур», а тут йому ШІ каже: «Ось тут ти все ж неправий», і він мені не вірить, а ШІ вже вірить)



Такий от легкий варіант занурення в ШІ, повсюдне використання, на мою думку, є більш дієвим, оскільки кожен співробітник має якийсь свій тригер, що його здивувало і спонукало почати це використовувати у своїй роботі. Когось здивувало відеопояснення, когось - переклад транскрипту, а когось - фінансовий звіт, який економить йому 10 годин на місяць. Ми повинні розуміти, що багато хто може боятися ШІ та бачити в ньому конкуренцію своїй унікальній компетенції, і універсальний підхід не працює.



В ЄС є обмеження GDPR та EU ШІ ACT, і теж не все може бути використано, а для транснаціональних компаній загальні корпоративні правила не працюють.



Причому у більшості співробітників буде момент, коли вони усвідомлять, що це не магія і ШІ має свої обмеження, і варто обов'язково перевіряти, що робить цей інструмент, а не сліпо вірити і надсилати результат клієнтам без перевірки.



Безумовно, ви додасте сивого волосся вашим фахівцям з безпеки, тому що хтось обов'язково спробує щось конфіденційне надіслати в LLM поза периметром.



Вам варто серйозно подумати, які дані для бази знань і RAG вашого ШІ Agent всередині компанії варто тримати в компанії, а які для клієнтів-партнерів розкривати - класичний приклад це оргструктура та мобільні телефони співробітників.



Я рекомендую надавати співробітникам якомога більше токенів - на співбесідах у США кандидати вже навіть просять це як привілей.



Було вже кілька ітерацій, як нам радили вивчати та впроваджувати ШІ. Спочатку всіх навчали писати промпти, потім skills, потім ШІ Agents і vibe-кодувати додатки, створені під нас.



Щодня хтось із виробників додає до свого інтерфейсу ШІ-чат або створює ШІ-агента.

Ще вчора всі вивчали Midjourney, а сьогодні всі використовують Nano Banana. Вчора MPC – сьогодні CLI.



Вчора вам говорили, що інтеграції Make, n8n вирішать усі проблеми, а сьогодні вам пропонують Lovable, Ripple, а якщо у вас є знання програміста, то Cursor, Code, Codex…



Мені здається, що підхід буде ще багато разів змінюватися. Я як продавець, так і як виробник підтверджую, що це ще довго не буде «рішенням з коробки», а буде інструментом, який не завжди ідеально продається через канал.



Я вважаю, що не треба перейматися, що ви запізнилися, ми лише на початку шляху. Але оскільки розробники vibe-кодують, то вам не варто зволікати, і раз у виробників ШІ немає стабільності, а все ще активно розвивається та змінюється, давайте й бізнес вести у стилі vibe business development. Нехай ШІ підкаже нам, що в наШІй компанії найкраще адаптувати ШІ сьогодні, і ми будемо ітеративно налаштовувати нашу трансформацію бізнесу в міру зміни самих ШІ-рішень, щоб бути конкурентоспроможними завтра.

