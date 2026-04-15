Епоха дешевого заліза закінчилася. Чому ринок ПК зростає лише «на папері»

Світова індустрія персональних комп'ютерів у перші три місяці 2026 року продемонструвала динаміку, яку аналітики закликають сприймати з максимальною часткою скепсису. Згідно з попередніми звітами провідних дослідницьких агенцій - Gartner, IDC та Omdia - обсяги постачань продемонстрували зростання в діапазоні від 2,5% до 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши позначки у 62,8–65,6 мільйона одиниць.

На перший погляд, ці цифри можуть здатися свідченням остаточного одужання ринку після багаторічної стагнації. Проте за лаштунками статистичного оптимізму ховається не стільки реальне пожвавлення споживчого інтересу, скільки масштабне та вимушене маневрування виробників і каналів дистрибуції. Сьогоднішній ринок ПК - це сцена, на якій розгортається реальна драма боротьби за дефіцитні ресурси, де кожен відвантажений пристрій є результатом складних компромісів у ланцюжках постачання.

Головною особливістю кварталу стала штучна природа зафіксованих показників. Як зазначають експерти, вендори та ритейлери діяли в умовах панічного очікування цінового стрибка, що змусило їх штучно наповнювати склади технікою, закупленою за «старими» цінами.

«Чотиривідсоткове зростання постачань ПК у першому кварталі 2026 року було штучно завищеним. Воно було зумовлене не справжнім попитом, а прагненням вендорів і дистриб'юторів збільшити рівень запасів перед очікуваним підвищенням цін у другому кварталі 2026 року, спровокованим стрімкою інфляцією цін на пам'ять, а також вартістю компонентів DRAM та NAND Flash», - констатує Ріші Падхі (Rishi Padhi), головний аналітик Gartner. Це явище, яке вже встигли охрестити «мемфляцією», стало головним болем для фінансових директорів усіх техногігантів. Коли ми бачимо цифри зростання, ми насправді фіксуємо процес хеджування ризиків. Бізнес намагається встигнути реалізувати капітал до того, як вартість заліза зробить його нерентабельним для масового сегмента.

Окремої уваги заслуговує контекст бази порівняння. Зростання першого кварталу цього року необхідно розглядати з урахуванням того, що I кв. 2025 сам по собі був дещо роздутим. Тодішні постачання штучно завищувалися через завчасні закупівлі перед введенням американських тарифів. Таким чином, нинішня статистика порівнює два аномально високі квартали, що робить будь-які висновки про «відновлення» ринку ще більш сумнівними.

Фундаментальна причина кризи криється в радикальній зміні пріоритетів світових виробників напівпровідників. Бум технологій штучного інтелекту створив ситуацію, коли звичайні ПК змушені конкурувати за кремній із гігантськими дата-центрами. «Будівництво дата-центрів для АІ витісняє споживчі категорії з ланцюжків постачання пам’яті та накопичувачів, вартість яких вже зросла приблизно в п’ять і три рази відповідно з першого кварталу 2025 року», - наголошує Бен Є (Ben Yeh), головний аналітик Omdia.

Gartner: Quarterly PC Shipments and Growth Rates, Worldwide, 1Q24-1Q26 (Thousands of Units)

Провідні заводи з виготовлення мікросхем масово переорієнтовують свої потужності на виробництво високопродуктивної пам'яті стандарту HBM, яка є критичною для АІ-прискорювачів. Оскільки маржинальність у сегменті корпоративних АІ-рішень у десятки разів перевищує прибутковість від продажу модулів пам'яті для масових ноутбуків, виробники компонентів без вагань відсувають інтереси ПК-ринку на другий план. Це створює ефект доміно: дефіцит специфічних чипів пам'яті призводить до подорожчання всього спектра комплектуючих, від бюджетних накопичувачів до флагманських відеокарт.

Крім суто технічних причин, спрацьовує ринковий механізм превентивного ціноутворення. Вендори змушені закладати майбутні витрати на дефіцитні компоненти у вартість поточної продукції, щоб забезпечити оборотний капітал для наступних циклів виробництва. Таким чином, пам'ять стає «вузьким місцем» усієї індустрії: її дефіцит запускає ланцюгову реакцію, яка тягне вгору цінники навіть на ті пристрої, де частка пам'яті здається незначною, перетворюючи локальну нестачу чипів на загальноринкову інфляцію заліза.

Ситуація ускладнюється глобальною логістичною кризою, яка набула нових обертів на початку 2026 року. Традиційні маршрути постачання, особливо ті, що пов'язують Азійські виробничі хаби з ринками EMEA, опинилися під загрозою через геополітичну нестабільність. «Конфлікт на Близькому Сході вніс свіжий шар волатильності в і без того крихкий ринок обчислювальних пристроїв, напруживши глобальну логістику через подвійний удар зростання витрат на енергоносії та стрибків фрахтових ставок. Зрештою, ці надбавки просочуються через весь ланцюжок створення вартості, посилюючи ціновий тиск на ПК для кінцевих користувачів», - пояснює Ісаак Нгатія (Isaac Ngatia), старший аналітик IDC. Багато вендорів були змушені переходити на використання авіаційного фрахту замість морських перевезень, щоб гарантувати терміни постачання. Проте авіатранспорт обходиться в рази дорожче, що автоматично додає від 5% до 15% до вартості кожного пристрою ще на етапі його транспортування.

Регіональна картина першого кварталу розкриває ще більш тривожну деталь, яку глобальна статистика ретельно маскує. Загальне зростання в 2,5% за версією IDC є лише усередненим показником трьох принципово різних ринків: Азійсько-Тихоокеанський регіон зріс на 4,3%, EMEA продемонстрував вражаючий стрибок на 7,4%, тоді як Америка - найбільший і найплатоспроможніший ринок планети - зафіксувала падіння на 3,3%. Іронія ситуації полягає в тому, що саме європейський та азійський ажіотаж перед підвищенням цін рятує глобальну статистику від відверто негативних значень. Американський споживач, судячи з усього, вичерпав запас превентивних покупок ще в попередніх кварталах і тепер просто очікує, куди рушить цінник.

Попри загальний фон, перший квартал виявив цікаві аномалії в сегментації пристроїв. Всупереч багаторічному тренду до домінування ноутбуків, саме сектор десктопів та стаціонарних робочих станцій продемонстрував випереджальне зростання на рівні 5,4%, тоді як мобільні системи зросли лише на 2,6%. Аналітики пояснюють це двома факторами. По-перше, дефіцит компонентів для ноутбуків (панелей екранів, специфічних контролерів живлення) виявився гострішим. По-друге, корпоративний сектор, який зараз перебуває в активній фазі міграції на Windows 10/11 перед завершенням циклу підтримки старих систем, часто обирає шлях модернізації саме офісних робочих місць. У цьому контексті «сила ланцюжка постачання кожного виробника ПК та здатність отримати доступ до основних компонентів, таких як пам’ять, будуть протестовані», - прогнозує Жан Філіп Бушар (Jean Philippe Bouchard), віцепрезидент IDC. Стаціонарні системи виявилися «безпечнішою гаванню» для великих закупівель в умовах нестабільного постачання дрібних комплектуючих.

Аналіз позицій ключових гравців ринку дозволяє зрозуміти, хто зміг найкраще адаптуватися до цих екстремальних умов. Lenovo продовжує міцно утримувати звання абсолютного лідера, контролюючи понад 25% світового ринку. Компанія продемонструвала вражаючу стійкість, наростивши постачання майже на 10%. Секрет її успіху полягає у вертикальній інтеграції та унікальних домовленостях із постачальниками напівпровідників, що дозволило компанії зберігати наповненість складів навіть тоді, коли конкуренти стикалися з порожніми полицями.

З іншого боку, HP Inc. стала єдиним великим гравцем, який зафіксував падіння на 4,9%. Це падіння було найбільш болючим у США та Європі, де консервативна політика компанії щодо закупівлі компонентів та висока залежність від роздрібного сектору зіграли проти неї в умовах дефіциту.

Dell відвантажила 10,3 млн одиниць, показавши зростання на 7,7% і зміцнивши третю позицію з часткою ринку 15,7%. Успіх її пояснюється тією ж логікою, що у Lenovo - ранній і послідовний розворот у бік корпоративного сегменту та комплексних AI-рішень для підприємств. В умовах, коли споживчий ринок гальмує, саме корпоративний попит на оновлення інфраструктури під Windows 11 і локальні AI-обчислення забезпечує стабільний портфель замовлень.

Окремої уваги заслуговує феноменальний успіх Apple, яка показала найбільш агресивне зростання серед усіх топ-вендорів - 12,7% за версією Gartner. Головним каталізатором цього успіху став запуск нової лінійки MacBook Neo. Цей продукт став не просто черговим оновленням, а потужним інструментом експансії. В аналітичних звітах підкреслюється, що успіх Neo зумовлений залученням величезної кількості «світчерів». Мова йде про користувачів, які раніше працювали на Windows, але через цінову нестабільність та маркетингову привабливість нових пристроїв вирішили перейти на Mac. Купертніно також вдалося досягти успіху в освітньому сегменті, запропонувавши високу продуктивність за ціною, яка на фоні загального подорожчання PC-ноутбуків вже не виглядає занадто високою.



Не менш важливою подією став вихід ASUS на п'яту позицію у світовому рейтингу, вона витіснила Acer. Це свідчить про зміну пріоритетів споживачів у бік потужних ігрових та професійних систем. В умовах, коли «бюджетні» ноутбуки перестають бути бюджетними через ціни на пам'ять, покупці дедалі частіше обирають додати ще 20–30% до вартості, щоб отримати повноцінну ігрову або професійну машину. ASUS вдалося вчасно переорієнтувати маркетинг на ці сегменти, що забезпечило їм двозначне зростання у відсотковому вимірі. За даними IDC, відвантаження цієї компанії склали 4,8 млн одиниць із зростанням на 17,1% - найвищий темп серед усієї п'ятірки лідерів. Додатковим фактором цього зростання стали нові ноутбуки на базі процесорів Intel Panther Lake (Core Ultra Series 3), що вийшли на початку кварталу. ASUS одною з перших насичено оновила свій портфель - від ультрабуків Zenbook до ігрових систем ROG Zephyrus - і встигла зняти вершки попиту на нове покоління платформи.

Тим часом на фоні ринку ПК сегмент смартфонів опинився в значно гіршому становищі - і це красномовний індикатор того, що відбувається, коли відсутній корпоративний цикл оновлення, здатний пом'якшити удар. Глобальні постачання смартфонів у І кв. 2026 р. скоротилися на 6,8% до 290 млн одиниць, а IDC переглянула річний прогноз до 1,1 млрд одиниць - це найбільше падіння за десятиліття. Обидва ринки зазнають однакового тиску дорожчаючих компонентів, але сегмент ПК рятує хвиля примусового корпоративного оновлення під Windows 11. Коли цей буфер вичерпається, картина може стати більш похмурішою.

Підсумовуючи результати першого кварталу, можна стверджувати, що ринок ПК входить у період «ідеального шторму». Позитивні цифри початку року - це лише затишшя перед бурею. Вже у другому кварталі, як зазначають аналітики, ми відчуємо повний ефект від зростання цін на процесори Intel та AMD, які прогнозують подорожчання своєї продукції на 10–25%. Додайте до цього п'ятикратне здорожчання пам'яті та логістичні надбавки - і стане зрозуміло, що вартість входу в сучасне цифрове середовище для кінцевого споживача суттєво зросте. При цьому IDC попереджає: дефіцит пам'яті триватиме щонайменше до 2027 року, а повернення до цінових рівнів минулого року малоймовірне. Замість цього ринок переходить до «нової норми» зі структурно вищими середніми цінами - і хоча загальна вартість ПК-ринку зросте на 1,6% до 274 млрд дол., це зростання в доларах приховуватиме стагнацію або навіть скорочення в одиницях.

Аналітики також застерігають від ще одного небезпечного сценарію: щоб утримати ціни в прийнятному діапазоні, виробники можуть вдатися до навмисного «даунспекінгу» - зниження базових характеристик пристроїв, передусім обсягу оперативної пам'яті в стандартних конфігураціях. Цей рік стане роком перерозподілу часток ринку: виживуть не ті, хто робить кращі пристрої, а ті, хто здатний забезпечити їх фізичну наявність на полицях магазинів за ціною, яка не відлякує замовника. Для ІТ-директорів та керівників підприємств це чіткий сигнал - епоха доступної інфраструктури завершилася. Сьогодні стратегічне планування закупівель стає такою ж критичною функцією, як і вибір самої технологічної платформи. Попереду - місяці волатильності, де кожен відсоток зростання буде виборюватися в умовах жорсткого глобального дефіциту.

