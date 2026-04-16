Supermicro представляє компактні енергоефективні системи на базі AMD EPYC 4005 для Edge AI

16 апреля 2026 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Supermicro оголосила про випуск сімейства компактних і високоефективних платформ на базі процесорів AMD EPYC 4005.



Як повідомляється, ці системи оптимізовані для периферійних обчислень і призначені для прискорення висновків AI у середовищах з обмеженим простором та енергоспоживанням. Нові рішення орієнтовані на застосування в ритейлі, промисловому виробництві, охороні здоров'я та корпоративних філіях, де потрібна обробка даних у реальному часі безпосередньо на місці їх виникнення.



Лінійка включає три основні конфігурації: компактний бокс AS-E300-14GR об'ємом 2,5 л, стійкову систему AS-1116R-FN4 формату 1U зі зменшеною глибиною та тонкий Tower-сервер AS-3015TR-i4 об'ємом 9 л. За словами віцепрезидента Supermicro Морі Ліна (Mory Lin), використання архітектури AMD Zen 5 дозволяє значно знизити сукупну вартість володіння (TCO) за рахунок зменшення енергоспоживання при збереженні високої обчислювальної потужності. Процесори серії EPYC 4005 мають рівень TDP від 65 Вт та підтримують сучасну пам'ять DDR5 та інтерфейс PCIe Gen 5.



Підкреслюється, що особливу увагу в нових системах приділено безпеці та керованості. Платформи оснащені модулями TPM 2.0 та технологією AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) для захисту даних у розподілених середовищах. Для зручності адміністрування підтримується протокол віддаленого управління IPMI 2.0. Зокрема, модель у корпусі Tower дозволяє інтегрувати дискретні графічні прискорювачі, такі як NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell GPU, що значно розширює можливості систем у задачах відеоаналітики та складних обчислень на периферії.



В компанії вказують, що застосування нових систем дозволить організаціям масштабувати інтелектуальні додатки, включаючи системи запобігання втратам у торгівлі, автоматизовані каси без касирів та аналітику стану пацієнтів у медичних закладах. Використання технології AMD 3D V-Cache у вибраних моделях забезпечує прискорений доступ до даних, що є критично важливим для інтенсивних робочих навантажень.

