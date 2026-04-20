Цифрова деокупація: як перейти з продуктів 1С на Microsoft Dynamics 365 Business Central

На тлі військової агресії рф проти України питання цифрової гігієни та відмови від софту країни-агресора перейшло з розряду «бажаного» у статус «критично необхідного» для виживання вітчизняного бізнесу.

Компанія Innoware, яка цього року святкуватиме 25-річний ювілей і має за плечима понад 500 успішних проєктів впровадження ERP та CRM систем для корпоративних замовників у різних куточках світу – від Європи до Африки, – провела вебінар, присвячений трансформації облікових систем. Керівниця команди бізнес-аналітиків та розробників компанії Олена Чернець під час свого виступу підкреслила, що зараз міграція – це не просто зміна інтерфейсу, а стратегічний вибір між ізоляцією та інтеграцією у світову економіку.

Токсична спадщина та ілюзія «безпечного» BAS

Головним меседжем зустрічі стала безкомпромісна позиція щодо продуктів 1С та BAS. Багато підприємців досі плекають ілюзію, що перехід на Business Automation Software (BAS) є достатнім кроком для диверсифікації ризиків, оскільки бренд номінально зареєстрований у Польщі. Проте Олена Чернець розвіяла цей міф: «Перехід з 1С на BAS – це не є відмова від російського програмного забезпечення. Не дивлячись на те, що номінально компанія BAS зареєстрована в Польщі, вигодонабувачами, власниками та інвесторами цього продукту є ті самі люди, які володіють 1С». Цей факт підтверджується і на державному рівні: у січні Держспецзв’язку офіційно внесло обидві системи до списку забороненого ПЗ для держсектору, і експерти впевнені, що згодом аналогічні обмеження торкнуться і приватних компаній.

Використання софту з російським корінням сьогодні – це пряме спонсорування війни та величезний операційний ризик. «Переходячи з 1С на BAS, ми продовжуємо спонсорувати війну та наражати себе на небезпеку», – застерігає Олена. Серед критичних загроз вона виділила раптову втрату даних (вже зафіксовані випадки неможливості підключення до систем), шпигунство за персональними даними співробітників та репутаційні втрати.

Екосистема Microsoft: більше, ніж просто автоматизація

Світ відходить від концепції ізольованих рішень на користь глобальних екосистем. Microsoft Dynamics 365 Business Central є ядром такої екосистеми, що об'єднує ERP, CRM та системи управління ланцюжками постачання. Головна цінність полягає у безшовній інтеграції: користувач може вивантажувати дані в Excel чи Word, редагувати їх і повертати назад, надсилати рахунки безпосередньо з Outlook або Teams. Завдяки платформі Azure та інструментам Power Platform компанії отримують доступ до штучного інтелекту Copilot, що допомагає автоматизувати рутину, та Power BI для глибокої аналітики.

Як зазначила Олена Чернець: «Ця платформа дає багато переваг, оскільки ви користуєтеся всіма додатками разом. Ви можете відправити будь-яку інформацію швидко в Teams і одразу її переглянути». Це забезпечує бізнесу гнучкість масштабування: від невеликого стартапу до корпорації з тисячами працівників, без обмежень за кількістю компаній у межах одного середовища.

Локалізація IW Localization

Традиційним бар'єром для впровадження західних облікових систем колись була їхня невідповідність українському законодавству. Innoware розв'язала цю проблему, створивши власне розширення IW Localization. Це рішення повністю покриває вимоги ПДВ-обліку, включаючи правило «першої події», та додає специфічні друковані форми, такі як акти звіряння, акти введення в експлуатацію та списання основних засобів, які відсутні у стандартній версії.

Особливої уваги заслуговує модуль IW HR and Payroll, який забезпечує повний кадровий цикл: від наказів про відпустки або мобілізацію до складного розрахунку заробітної плати та утримання податків. «Модулі були розвинені та добудовані для того, щоб український бухгалтер міг знайти звичні для нього процеси у звичному форматі», – пояснила спікерка. На додаток реалізована інтеграція з сервісом M.E.Doc: бухгалтер може сформувати потрібні форми у Business Central, вивантажити їх в XML та завантажити в Medoc для подачі звітності.

Стратегії переходу: від пакетів Lite до проєктів «під ключ»

Впровадження ERP-системи – це гра в довгу. Олена Чернець порівняла цей процес із найбільш складними бізнес-операціями: «Проєкти впровадження ERP-систем – це одні з найскладніших в принципі проєктів, складнішим є лише злиття та поглинання». Для успіху критично важливо сформувати внутрішню команду «рушіїв прогресу» та обрати партнера, якому можна довіряти.

Innoware пропонує три підходи до міграції. Перший – пакетне рішення (Lite/Basic) – оптимально для малого та середнього бізнесу. Вартість стартує від $400, а розгортання займає до одного тижня. Проте це вимагає максимальної залученості замовника, який має самостійно опрацьовувати навчальні матеріали та переносити залишки.

Другий – класичне впровадження «під ключ» – для великих компаній з сотнями користувачів. Воно включає етап глибокого аналізу, інтерв'ю з власниками процесів та створення «документів дизайну», де фіксується концепція реалізації кожного процесу в новій системі.

Нарешті третій – комбінований підхід – поєднання пакетних налаштувань для стандартних ділянок з індивідуальними тренінгами та розробками для специфічних зон, наприклад, складного виробництва.

Фінансова модель та питання оновлень

Business Central працює за моделлю підписки (SaaS), що звільняє компанію від витрат на сервери та SQL-ліцензії. «Копіювання та резервування за вас виконує Microsoft», – зазначає експертка. Вартість основної ліцензії Essentials становить $80 на користувача в місяць, а Premium (необхідна для виробництва) – $110. Існує також варіант економії – ліцензія Team Member за $8 для менеджменту, якому потрібен лише перегляд звітів, або «девайс»-ліцензія для спільних комп'ютерів на виробництві.

Окремо оплачується українська локалізація: $27 за бухгалтерський та $20 за кадровий облік. Сплата за ліцензії гарантує постійне отримання оновлень від Microsoft та Innoware, проте їх припинення веде до втрати доступу до середовища через два місяці.

Міграція даних та паралельний облік

Технічно перехід з 1С здійснюється через заповнення Excel-шаблонів, оскільки «автоматичного процесу, який би дозволив просто перелити дані не існує» через величезну кількість індивідуальних змін у кожній базі. Innoware рекомендує завантажувати лише довідники та початкові залишки, оскільки перенесення всієї історії операцій вимагає надто дорогої розробки.

Після запуску системи критично важливим є період паралельного обліку. «Місяць, два-три – це максимальний термін паралельного обліку. Це добре для підвищення рівня довіри кінцевих користувачів, проте важливо не затягувати через величезне навантаження на них», – радить Олена Чернець.

Досвід лідерів: Orbico та Leoni

Реальну ефективність Business Central підтверджують кейси великих гравців. Міжнародна група Orbico, що об'єднує 18 компаній у 20 країнах, використовує систему вже понад сім років, отримуючи підтримку від Innoware в Україні та Молдові. Компанія Leoni, де в Україні працює понад 4000 співробітників, співпрацює з Innoware з 2003 року. Цікаво, що Leoni використовує гібридну модель: фінанси ведуться в корпоративному SAP, а кадри та зарплата – у Business Central з локалізацією IW HR and Payroll. «Це аргумент, що можна почати з якоїсь частини функціональності, не обов’язково переходити одразу всім», – резюмувала спікерка.

Як висновок

Перехід на Microsoft Dynamics 365 Business Central – це інвестиція в цифрову незалежність. Система дозволяє вести облік за ПСБО та МСФЗ, інтегрується з будь-якими зовнішніми сервісами по API та готується до впровадження стандартів електронної звітності SAF-T. У часи, коли кожна гривня, сплачена за російський софт, перетворюється на зброю проти нас, вибір глобальної та безпечної платформи стає єдиним вірним шляхом для розвитку українського бізнесу.

