Integrity Vision – 16 років на ринку корпоративних рішень

17 апреля 2026 г., 17:25
Українська компанія Integrity Vision відзначає 16-річчя з дня заснування. За цей час вона виросла з невеликої команди однодумців до помітного гравця на ринку корпоративних IT-рішень з понад трьомастами клієнтів із різних галузей економіки.

Компанія була заснована у 2010 році, а першими вендорами в її портфелі стали IBM та Hitachi Data Systems.

Серед основних напрямів роботи Integrity Vision – автоматизація бізнесу, інтеграційні рішення, фінансова безпека та IT-інфраструктура для корпоративного бізнесу. У числі клієнтів компанії – банки, ритейл, телекомунікаційні підприємства та державний сектор. Серед замовників бренди, як Vodafone, Credit Agricole, Fozzy Group та Coca-Cola.

Компанія позиціює себе як надійного системного інтегратора з чітко вибудуваними внутрішніми процесами. Integrity Vision має сертифікат ISO 9001 – підтвердження відданості принципам постійного вдосконалення та відповідальності перед клієнтами й партнерами.

Сьогодні Integrity Vision продовжує нарощувати експертизу у сфері DevOps, кібербезпеки, хмарної інфраструктури та управління бізнес-процесами. Компанія є платиновим сертифікованим партнером Camunda – платформи для автоматизації бізнес-процесів, що підтверджує її технологічну зрілість та відповідність міжнародним стандартам галузі.

Шістнадцять років роботи на конкурентному IT-ринку – показник не лише стійкості бізнес-моделі, а й здатності адаптуватися до мінливих умов: від економічних криз до повномасштабного вторгнення. Integrity Vision залишається прикладом того, як українські технологічні компанії продовжують розвиватися попри виклики воєнного часу.

