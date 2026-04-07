Equinix розширює мережу AI-дата-центрів для підтримки навантажень на базі GPU

Equinix збільшує потужність своїх центрів обробки даних, щоб задовольнити наростальний попит з боку AI та хмарної інфраструктури, зокрема для розгортання GPU-систем. Це розширення відображає ширші зміни в архітектурі обчислень, оскільки навантаження, пов’язані з логічним виводом (inference), створюють підвищений тиск на системи електроживлення, охолодження та можливості міжмережевого з'єднання.



Equinix розширює потужності для підтримки вищої щільності енергоспоживання, створюючи майданчики, розраховані на великі GPU-кластери, наприклад, на базі архітектур NVIDIA. Повідомляється, що компанія націлена на потужність у сотні мегавольт-ампер, що дозволить розгортати дедалі енергоємніші системи штучного інтелекту.



Цей зсув відображає загальногалузевий тренд, де навчання та логічний вивід AI виводять щільність розміщення в стійках за традиційні межі. Системи, що споживають десятки кіловат на стійку, стають стандартом, а деякі інсталяції наближаються до конфігурацій потужністю 100 кВт. У результаті оператори дата-центрів впроваджують рідинне охолодження та передові системи термоменеджменту для підтримки ефективності та надійності.



Висхідна роль навантажень з логічного виводу також змінює патерни використання. Замість епізодичних циклів навчання, інфраструктура AI тепер потребує постійної доступності обчислень з низькою затримкою, що підвищує важливість послуг колокації та міжмережевого з’єднання.



Модель Equinix зосереджена на колокації та міжмережевому з’єднанні, що ставить компанію між гіперскейлерами, підприємствами та мережевими провайдерами. Таке позиціювання може дозволити їй акумулювати прибуток у міру масштабування AI-рішень, особливо там, де низька затримка та суверенітет даних є критично важливими.



Майданчики компанії підтримують підключення до основних хмарних платформ та AI-екосистем, забезпечуючи гібридні розгортання, які поєднують локальні (on-premise), периферійні (edge) та хмарні ресурси.



З технічного погляду перехід до щільнішого AI-обладнання, ймовірно, посилить попит на спеціалізовану інфраструктуру. Подача електроенергії, охолодження та фізичне підключення стають обмежувальними факторами, що потенційно змінює принципи побудови архітектури систем у великих масштабах.



Споживання енергії залишається головним викликом. Equinix інтегрує джерела відновлюваної енергії та заходи з підвищення енергоефективності у свої проєкти розширення, що відповідає регуляторним вимогам та очікуванням клієнтів щодо вуглецевої нейтральності.



Такі технології, як пряме рідинне охолодження чипів (direct-to-chip), впроваджуються для управління тепловими навантаженнями при збереженні продуктивності. Ці підходи можуть стати стандартом у міру того, як AI-обладнання продовжуватиме розвиватися в бік ще більшої щільності обчислень.

