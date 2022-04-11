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CIOneer запускає продукт “Управління ІТ повоєнного стану”.

11 апреля 2022 г., 13:54
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Попри всі складнощі в умовах воєнного часу CIOneer продовжує роботу.

“Ми розуміємо, як важливо зараз збереження бізнесів в Україні і наскільки необхідна кваліфікована IT допомога компаніям. Отже, перше, що ми зробили у власній компанії – відмовились від російських платформ та співпрацю з російськими компаніями”, йдеться у зверненні.

Окрім постійних продуктів, таких як: ІТ аудит, цифрова трансформація, “ІТ-директор в оренду” та бізнес-аналітика анонсовано запуск нового продукту – “Управління ІТ повоєнного стану”.

Як підкреслюється цей продукт буде цікавим IT-директорам та власникам бізнесу, оскільки його націлено на збереження працездатності роботи ІТ у кризовий час та оптимізацію ІТ-процесів - клієнт отримає наступні переваги:
- Швидке зниження операційних витрат на IT
- Взаємини з постачальниками та вендорами
- Зниження інвестицій в ІТ без зниження якості
- Зниження ризиків (технічних та управлінських)
- Скорочення надлишкових IT ресурсів та послуг
- Підвищення віддачі від ‘довоєнних’ інвестицій в IT
- Допомога з управлінським та технічним ресурсом команді замовника (при необхідності)

“За допомогою нашої нової пропозиції компанії зможуть знизити операційні витрати та інвестиції в ІТ без зниження якості послуг. Ми також допоможемо відмовитися від російських ІТ послуг та програмного забезпечення" – заявив Андрій Погорелий, старший партнер CIOneer.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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