CIOneer запускає продукт “Управління ІТ повоєнного стану”.

11 апреля 2022 г., 13:54

Попри всі складнощі в умовах воєнного часу CIOneer продовжує роботу.



“Ми розуміємо, як важливо зараз збереження бізнесів в Україні і наскільки необхідна кваліфікована IT допомога компаніям. Отже, перше, що ми зробили у власній компанії – відмовились від російських платформ та співпрацю з російськими компаніями”, йдеться у зверненні.



Окрім постійних продуктів, таких як: ІТ аудит, цифрова трансформація, “ІТ-директор в оренду” та бізнес-аналітика анонсовано запуск нового продукту – “Управління ІТ повоєнного стану”.



Як підкреслюється цей продукт буде цікавим IT-директорам та власникам бізнесу, оскільки його націлено на збереження працездатності роботи ІТ у кризовий час та оптимізацію ІТ-процесів - клієнт отримає наступні переваги:

- Швидке зниження операційних витрат на IT

- Взаємини з постачальниками та вендорами

- Зниження інвестицій в ІТ без зниження якості

- Зниження ризиків (технічних та управлінських)

- Скорочення надлишкових IT ресурсів та послуг

- Підвищення віддачі від ‘довоєнних’ інвестицій в IT

- Допомога з управлінським та технічним ресурсом команді замовника (при необхідності)



“За допомогою нашої нової пропозиції компанії зможуть знизити операційні витрати та інвестиції в ІТ без зниження якості послуг. Ми також допоможемо відмовитися від російських ІТ послуг та програмного забезпечення" – заявив Андрій Погорелий, старший партнер CIOneer.

