Злом «Газпрому» спричинив пожежу на газотранспортній системі

11 апреля 2022 г., 15:08

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За повідомленням ресурсу Inside Cyber ​​Warfare, організована Головним Управлінням розвідки Міністерства оборони України кібератака дозволила проникнути до мережі "Газпром". В результаті було не лише отримано кілька тисяч документів компанії обсягом понад 1 ТБ, а й вдалося захопити управління промисловим обладнанням, яке відповідає за перекачування газу.



Зазначається, що це сталося невдовзі після атаки українських збройних сил на нафтосховищі у Білгороді 1 квітня. А вже 3 квітня, за повідомленням агентства «РІА Новини», співробітники підрозділу «Газпрому» «Сахатранснафтогаз» виявили витік у газопроводі високого тиску в районі населеного пункту Верхньовілюйськ (республіка Саха).



А 4 квітня у Лисвенському районі Камської області поблизу села Матвеєве внаслідок великої пожежі прорвалася ділянка магістрального газопроводу «Уренгой-Центр-2». Повідомлення про цей інцидент було опубліковано в місцевій газеті «АіФ Прікам'є».



Повідомляється, що такі інциденти можуть бути спричинені завданням некоректних значень максимального та мінімального тиску для помпового обладнання.



Зрозуміло, що навіть після повного розслідування інцидентів, пов'язаних із витоком документів та аваріями на газотранспортній системі, «Газпром» не визнає фактів зламування своєї системи безпеки.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист