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Ericsson офіційно призупиняє бізнес в росії

11 апреля 2022 г., 13:05

Компанія Ericsson офіційно повідомила що наприкінці лютого призупинила усі поставки клієнтам у росії.

У світлі останніх подій і санкцій Європейського Союзу компанія тепер призупинить свою діяльність із клієнтами в росії на невизначений термін.

Ericsson співпрацює з клієнтами та партнерами щодо безстрокового призупинення бізнесу, який постраждав. Як повідомляється, пріоритетним є зосередження на безпеці та добробуті співробітників Ericsson в Росії, і вони будуть відправлені в оплачувану відпустку.

Як наслідок, Ericsson фіксує резерв у першому кварталі 2022 року 900 млн шведських крон (92,73 млн долл). під знецінення активів та інші виняткові витрати. Близько третини цієї суми вплине на грошовий потік. Витрати на звільнення персоналу не включені.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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