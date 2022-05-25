Ціни на чипи підвищаться цього року мінімум на 5-7%

25 мая 2022 г., 12:35

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Найбільші у світі компанії, що продукують чипи, включаючи Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung і Intel, розглядають можливість подальшого підвищення цін, повідомили аналітики CNBC.



«Виробники чипів вже підвищили ціни на 10-20% за останній рік», - сказав CNBC аналітик Bain Semiconductor Пітер Хенбері (Piter Henberi). «Ми очікуємо наступного раунду підвищення цін цього року, але меншого - тобто на 5-7%».



Компанії цього сектора підвищують ціни частково тому, що можуть, а також тому, що їм стає дорожче фінансувати свої зростаючі операції. Хімічні речовини, які використовуються у виробництві, зросли у ціні на 10-20%. «Аналогічно, робоча сила, необхідна для будівництва нових напівпровідникових установок, також зараз у дефіциті, що веде до підвищення рівня заробітної плати», зазначив Хенбері.



TSMC вдруге попередила клієнтів менш ніж за рік, що планує підвищити ціни, повідомляє Nikkei Asia з посиланням на людей, поінформованих з цього приводу. Причиною називається загроза інфляції, зростання витрат і власні плани розширення.



Samsung збирається підвищити ціни на виробництво чіпів на 20%, згідно зі звітом Bloomberg минулої п’ятниці.



«У зв’язку з триваючим дефіцитом напівпровідникових мікросхем, виробники можуть стягувати надбавку, оскільки клієнти продовжують наполягати на забезпеченні постачання», – сказав Хенбері, додавши, що його фірма очікує, що дефіцит деяких чіпів почне зменшуватися до кінця року.



Аналітик Forrester Гленн О'Доннелл (Glenn O’Donnel) сказав CNBC, що зростання цін на мікросхеми нікого не повинно дивувати в нинішньому економічному кліматі, додавши, що він очікує зростання цін приблизно на 10-15%, або приблизно відповідно до інфляції.



Протягом останніх двох років пандемія коронавірусу сприяла глобальному дефіциту мікросхем.



«Виробники чіпів стикаються з власними проблемами постачання, які посилюються війною в Україні... і попит залишається високим, а пропозиція - обмеженою», – сказав О'Доннелл. - «Ціни на енергію також різко підвищуються, включаючи електроенергію. А виробництво чіпів потребує величезну кількість електроенергії».



Експерти вказують, що попри посилення кризи вартості життя, компаніям, які інтегрують чіпи у свої продукти, можливо, доведеться почати перекладати витрати на споживачів.



«Підвищені ціни на чіпи додадуть стресу всім ланкам виробництва продукції, їм доведеться або передати ці підвищення цін своїм клієнтам», — сказав Хенбері.



О'Доннелл сказав, що очікує, що комп’ютери, автомобілі, іграшки, побутова електроніка та багато інших товарів стануть дорожчими. «Маржа на таку продукцію вже дуже мала, тому їм нічого не залишається, як підвищувати ціни», – сказав він.



Але слід додати, що в деяких секторах попит скорочується, та загострюється конкуренція, тому виробникам продукції буде важко напряму передати збільшення витрат своїм клієнтам. Наприклад, на ринку смартфонів зменшився попит, тому, скоріш за все, компанії цього сегмента не зможуть цілком ретранслювати підвищення ціни на чипи у кінцеву ціну для користувачів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист