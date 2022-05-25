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Uber поновлює в Києві сервіс спільних поїздок Pool Chance, що заощаджує паливо

25 мая 2022 г., 13:25
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Uber поновлює в Києві сервіс спільних поїздок Pool Chance, що заощаджує паливо

Uber оголошує про перезапуск сервісу Pool Chance у Києві, щоб допомогти забезпечити ще більше поїздок та заощадити паливо для інших громадських потреб. UberPool Chance – це опція у застосунку Uber, яка допомагає з’єднати користувачів, що їдуть у схожому напрямку, для поїздки на одному авто. Таким чином користувачі платять менше, ніж кожен з них мав би за окрему поїздку UberX, а також отримують до 30% кешбеку на свій обліковий запис Uber.

«Наша мета – мотивувати користувачів обирати безпечні та доступні поїздки з Uber, розділяючи поїздку з іншими пасажирами. Завдяки опції Pool Chance, українці зможуть легше пережити наявну паливну кризу та матимуть можливість заощадити паливо на інші необхідні потреби», – коментує Івона Крук, представник Uber.

Uber продовжує працювати у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Рівному та Кременчуці.

Крім своєї операційної діяльності, Uber продовжує ініціювати різноманітні соціальні проєкти у співпраці з НУО, волонтерськими центрами та бізнесом для підтримки українців на місцевому та глобальному рівнях. В Україні Uber допомагає дістатися до місць здачі крові донорам платформи DonorUA за допомогою промокодів на безоплатні поїздки. Такі поїздки доступні в усіх містах, де платформа надає свої послуги: у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Луцьку.

У всьому світі Uber вже зібрав 3,5 млн дол. за допомогою кнопки Uber Donate в застосунку. Понад 1 млн дол. з цих коштів пожертвував сам Uber. У Європі кожен може пожертвувати гроші на підтримку України, скориставшись опцією Uber4Ukraine у застосунку.

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