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Телекоммережі “Укртелеком” на Київщині відновлено на 98%, а на Сумщині - повністю

25 мая 2022 г., 11:45

“Укртелеком” повідомив, що координує свою діяльність із ЗСУ, Держспецзв'язком, НКЕК та забезпечує послугами абонентів у 86% населених пунктів, де є мережі оператора, в усіх областях, крім Луганської.

На Сумщині телекомінфраструктуру “Укртелекому”, пошкоджену внаслідок активних бойових дій в області, відновлено у 100% населених пунктів, де є мережі оператора. Фахівці відремонтували пошкоджені ділянки кабельних трас і ліній. Залишаються поодинокі локальні інциденти, які фіксуються і усуваються в штатному режимі.

На телекоммережі оператора на Київщині усунуто наслідки перебування російських військ у 98% населених пунктів, де розміщено інфраструктуру.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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