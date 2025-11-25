Через DOT-Chain Defence перші 100 тис. FPV-дронів передано на фронт

25 ноября 2025 г., 8:15

За менш ніж чотири місяці роботи ІТ-системи DOT-Chain Defence військові отримали понад 100 000 FPV-дронів, майже третина з яких – на оптоволокні. Завдяки тому, що цифрова платформа працює за принципом маркетплейсу, підрозділи самостійно обирають саме ті засоби, які найточніше відповідають їхнім потребам.



Оплату техніки та весь бюрократичний процес – від підписання контрактів до контролю логістики – бере на себе «Агенція оборонних закупівель» Міноборони України. Завдяки цьому середній термін доставки FPV-дронів через DOT-Chain Defence становить 7 днів.



Наразі в маркетплейсі представлено понад 180 моделей FPV-дронів від 40 компаній. Окрім того, у системі доступні ударні коптери, дрони літакового типу, засоби радіолокаційної боротьби та наземні роботизовані комплекси. Агенція оборонних закупівель систематично розширює номенклатуру та залучає нових виробників.



Станом на зараз доступ до системи мають 180 бригад Збройних Сил України та 2 корпуси Національної гвардії України. Система також використовується для забезпечення всіх Сил оборони за програмою «Армія Дронів Бонус».

