В OpenAI підтвердили створення перших прототипів АІ-пристрою

Як пише CNBC, генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) оголосив про завершення роботи над першими прототипами апаратних пристроїв, що розробляються у співпраці з колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом (Jony Ive).



Айв очікує, що пристрій буде представлено публіці вже менш ніж за два роки.



Ця новина стала першою суттєвою інформацією про проект з моменту придбання OpenAI стартапу Айва, io (io), у травні 2025 року за 6,4 мільярда доларів (у вигляді акцій). Виступаючи під час дискусії з Айвом та Лорен Пауелл Джобс (Laurene Powell Jobs) з Emerson Collective, Альтман поділився своїм захопленням, заявивши, що не може повірити, наскільки "приголомшливо хорошою та захоплюючою є ця робота". Джоні Айв наголосив на непередбачуваності процесу розробки нового обладнання, зазначивши, що лідери великих компаній часто почуваються "некомфортно через двозначність".



Хоча Альтман відмовився розкрити, що саме будує OpenAI, він пояснив філософію, що лежить в основі розробки. Компанія прагне створити пристрій зі "спокійнішою атмосферою", на противагу сучасним смартфонам, які він порівняв із "прогулянкою через Таймс-Сквер", де все бореться за вашу увагу. Альтман описав бажаний досвід як "сидіння у найкрасивішій хатині біля озера в горах, просто насолоджуючись спокоєм і тишею".



За словами Альтмана, розумний АІ-пристрій зможе виконувати завдання для користувача протягом тривалого часу, фільтрувати непотрібну інформацію і знати, коли саме потрібно сповістити користувача про щось дійсно важливе. Він додав, що пристрій зможе "знати все, про що ви коли-небудь думали, читали чи говорили". Запуск такого пристрою від OpenAI, чий чат-бот ChatGPT є найбільш використовуваним у світі, може переламати поточний застій на ринку АІ-орієнтованих пристроїв, де конкуренти, включаючи Amazon, Google та Meta, поки не змогли представити продукт, здатний змінити індустрію. Успішний продукт від OpenAI може також створити загрозу для Apple, яка зіткнулася із затримками в оновленні свого голосового помічника Siri до 2026 року.



Варто зазначити, що хоча OpenAI нещодавно оголосила про угоду з Foxconn, яка є великим виробником споживчої електроніки, поточна співпраця, за словами компаній, зосереджена виключно на створенні АІ-інфраструктури.

