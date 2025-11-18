TOP500: JUPITER став першим ексаскейл-суперкомп’ютером Європи у новому рейтингу

18 ноября 2025 г., 17:23

Під час конференції SC25 було оголошено про публікацію 66-го рейтингу найпотужніших суперкомп’ютерів світу TOP500.



Новий список підтвердив лідерство США у сфері високопродуктивних обчислень (HPC) та ознаменував історичний європейський прорив — появу першої системи рівня ексаскейл за межами Сполучених Штатів.



Система El Capitan в Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса (LLNL) зберегла своє звання найшвидшого суперкомп’ютера у світі. Система, побудована на архітектурі HPE Cray EX255a та оснащена процесорами AMD EPYC 4-го покоління та прискорювачами AMD Instinct MI300A, досягла оновленого показника 1,809 Ексафлопс/с у тесті HPL. El Capitan також домінує в інших ключових бенчмарках: у HPCG (продуктивність для реальних додатків) вона показала 17,41 Petaflop/s, а у HPL-MxP (змішана точність для АІ) — 16,7 Ексафлопс/с, підтверджуючи універсальність у роботі з АІ та великими даними. Система працює на 11,34 мільйонах ядер та демонструє енергоефективність 60,9 ГФлопс/Ватт.



Європа досягла історичної віхи: система JUPITER Booster, встановлена в Юліхському суперкомп'ютерному центрі (EuroHPC/Jülich Supercomputing Centre) у Німеччині, стала четвертою екзаскейльною системою у світі та першою за межами США. JUPITER, повністю введена в експлуатацію, продемонструвала продуктивність 1,000 Ексафлопс/с. Система побудована на архітектурі BullSequana XH3000 від Eviden та використовує суперчипи NVIDIA Grace Hopper, ставши флагманом європейських наукових та промислових інновацій.



Традиційні лідери утримують свої позиції: Frontier (Оук-Рідж, США) залишається на 2-му місці з 1,353 Ексафлопс/с (архітектура AMD), а Aurora (Аргоннська лабораторія, США) посідає 3-тє місце з 1,012 Ексафлопс/с (архітектура Intel). Серед інших помітних систем у першій десятці: хмарна система Eagle від Microsoft (5 місце, 561 Petaflop/s) та Fugaku з Японії (7 місце, лідер Азії).



Енергоефективність залишається ключовим показником прогресу, що фіксується у рейтингу Green500. У цьому списку домінують системи на базі суперчипів NVIDIA Grace Hopper, зокрема: KAIROS у Франції, яка є найефективнішою із показником 73,28 ГФлопс/Ватт; ROMEO-2025 (також Франція) з 70,9 ГФлопс/Ватт; і Levante GPU Extension у Німеччині, що досягла 69,43 ГФлопс/Ватт.



Загалом, 66-й рейтинг TOP500 демонструє швидкий розвиток архітектурних інновацій та зростаючий акцент на змішаних обчисленнях, важливих для досліджень у сфері АІ.

