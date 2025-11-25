Meta планує використовувати АІ-чипи від Google

25 ноября 2025 г., 13:42

Видання The Information інформує, що згідно з його джерелами Meta розглядає можливості використання розроблених Google чипів для завдань штучного інтелекту.



Як зазначають аналітики, цей потенційний стратегічний зсув підкреслює прагнення великих технологічних гравців диверсифікувати постачання чипів та зменшити залежність від домінування Nvidia на ринку прискорювачів для АІ.



Акції Nvidia після цього анонсу знизилися на 3,6%, тоді як акції Alphabet (Google) зросли на 3%. Акції Broadcom, яка допомагає Google у проєктуванні чипів, також зросли на понад 2%.



The Information повідомляє, що Meta, один із найбільших інвесторів у АІ-інфраструктуру з прогнозованими капітальними витратами до 72 мільярдів доларів цього року, обговорює багатомільярдну угоду щодо використання тензорних процесорів Google у своїх центрах обробки даних починаючи з 2027 року. Крім того, Meta може також орендувати TPU через хмарний підрозділ Google вже наступного року.



Компанії, що створюють масштабну АІ-інфраструктуру, активно шукають більш диверсифіковане постачання чипів. Такий підхід має на меті зменшити вплив високої вартості та обмеженої пропозиції графічних процесорів (GPU) Nvidia, які наразі є основним апаратним забезпеченням для розбудови АІ.



Якщо Meta, гігант у сфері соціальних мереж та технологій, почне використовувати TPU, це стане значною перемогою для Google та потужним підтвердженням ефективності її технології. Google розробляє власні TPU з 2018 року, і на відміну від універсальних GPU, ці чипи є спеціалізованими й оптимізованими для високоінтенсивних навантажень глибокого навчання. На відміну від GPU, які покладаються на тисячі незалежних ядер, TPU використовують архітектуру потоку даних. Крім того, вони використовують надшвидку пам'ять HBM (High Bandwidth Memory), інтегровану близько до процесора, що ефективно усуває вузькі місця між пам'яттю та обчислювальними блоками.



Перехід великих гравців на TPU вже має прецеденти: раніше Google уклала масштабну угоду на постачання близько 1 мільйона TPU компанії Anthropic, яка обрала їх завдяки оптимальному співвідношенню ціни та продуктивності.



Хоча домінування Nvidia навряд чи буде подолано найближчим часом, потенційне партнерство Meta та Google посилює конкуренцію на ринку АІ-напівпровідників.

