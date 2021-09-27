Центробанк Китая запретил в стране всю деятельность, связанную с криптовалютой

27 сентября 2021 г., 9:25

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Центральный банк Поднебесной в прошедшую пятницу объявил всю деятельность с цифровыми валютами незаконной и пригрозил принять жесткие меры.



Согласно опубликованному заявлению Народного банка Китая услуги, предлагающие торговлю, выпуск токенов и деривативы для виртуальных валют, попали под запрет Кроме того, зарубежные криптобиржи, предоставляющие услуги в материковом Китае, также являются незаконными.



«Зарубежные обменные сервисы виртуальной валюты, которые используют Интернет для предложения услуг местным жителям, также считаются незаконной финансовой деятельностью», согласно CNBC.



Народный банк Китая заявил, что проведено усовершенствование системы мониторинга транзакций, связанных с криптовалютой, с целью искоренения спекулятивного инвестирования.



«Финансовые учреждения и небанковские платежные организации не могут предлагать услуги для деятельности и операций, связанных с виртуальными валютами», говорится в заявлении центробанка.



НБК также приказал банкам и небанковским платежным учреждениям, таким как Ant Group, не предоставлять услуги, связанные с криптовалютой.



Наблюдатели отмечают, что Центробанк Китая также работает над собственной цифровой валютой.



Кроме того, комиссия по национальному развитию и реформам Китая заявила, что будет работать над прекращением финансовой поддержки и подачи электроэнергии для майнинговых компаний, поскольку их деятельность порождает риски и препятствует достижению целей углеродной нейтральности страны.



Согласно данным Coin Metrics в середине утра пятницы по восточному времени, цена биткойна упала более чем на 6,5% за 24 часа, при курсе в 41882 доллара. Ethereum, вторая по значимости криптовалюта, упала на 9% до примерно 2867 долларов. К вечеру воскресенья валюты несколько подросли - вышли на уровень 43246 и 3046 соответственно.



Заявления госорганов Китая также затронули акции компаний, связанных с криптовалютами блокчейн-технологиями, хотя их котировки несколько и отыграли в ходе торгов до конца дня пятницы.



Несмотря на первоначальный шок после информации из Поднебесной аналитики заявили, что согласно их прогнозам, объявленные жесткие меры в долгосрочной перспективе вряд ли заметно повлияют на курсы криптоактив, поскольку глобально компании продолжают внедрять криптопродукты и услуги на базе цифровых валют.

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