Innodisk выпускает первые SSD промышленного класса с поддержкой PCIe Gen4

27 сентября 2021 г., 10:35

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Компания Innodisk анонсировала выход серии твердотельных накопителей промышленного образца, снабженных интерфейсом PCIe Gen4x4 с протоколом NVMe на основе 112-слойной памяти 3D TLC.



Как отмечается, новинки способны выдерживать температуру от -40 до 85℃, а также поддерживают шифрование AES-256 и совместимы с TCG OPAL 2.0. NVMe, который используется в новой серии, обеспечивает необходимый прирост производительности и другие технологические преимущества, заложенные в этой технологии. Также в новых накопителях используется технология Namespace, повышающая эффективность чтения и записи и продлевающая срок службы накопителей.



Технологии 5G и AIoT очень требовательны, когда речь идет о скорости и емкости. При использовании интерфейса PCIe 4.0 скорость увеличивается вдвое по сравнению с PCIe 3.0, обеспечивая необходимый прирост производительности во время работы с инновационными решениями. Важны не только скорость и емкость, но и стабильное функционирование в широком диапазоне температур. К продукции, предназначенной для частных пользователей, предъявляются менее строгие требования в отношении ее способности выдерживать высокие температуры, чем к промышленным решениям, поэтому компания Innodisk создала первые твердотельные накопители промышленного уровня с интерфейсом PCIe 4.0, созданные для работы в сложных условиях.



Также подчеркивается, что внедрение интерфейса PCIe 4.0 позволило увеличить максимальную емкость накопителя до 4 ТБ, удвоить его пропускную способность и нарастить скорость до 16 ГТ/с - вдвое больше, чем при использовании третьего поколения PCIe, которое незначительно обошло популярный интерфейс SATA III по скорости передачи данных, однако гарантировало прямую и обратную совместимость.



В планах компании - внедрение технологии Namespace в следующие серии и выпуск продукции промышленного уровня в обновленном варианте. Промышленные решения созданы для работы в уличных условиях, например для использования в инфраструктуре сетей 5G с более высокой плотностью. В этом случае крайне важна способность оборудования выдерживать высокие температуры. К таким решениям относятся умные уличные фонари, устройства на основе технологии 5G mmWave, камеры видеонаблюдения и продукция для интернет-хостинга в сетях 5G.



Innodisk сообщила, что первые образцы твердотельных накопителей с PCIe Gen4x4 с емкостью до 4 ТБ будут доступны уже в октябре:



M.2 2280 4TE (256 ГБ − 2 ТБ)

M.2 2280 4TG-P (256 ГБ − 2 ТБ)

M.2 2280 4TG2-P (128 ГБ − 4 ТБ)

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