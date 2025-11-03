Microsoft уклала контракт на 9,7 млрд дол. з IREN, оператором ЦОД

3 ноября 2025 г., 17:39

Reuters повідомляє, що компанія Microsoft уклала угоду вартістю 9,7 млрд дол. з оператором центрів обробки даних IREN.



Як зазначається, цей п'ятирічний контракт передбачає отримання Microsoft доступу до передових чипів Nvidia, що є стратегічним кроком, спрямованим на подолання дефіциту обчислювальних потужностей, який обмежує здатність технологічного гіганта повною мірою скористатися бумом штучного інтелекту.



Новина про угоду призвела до зростання акцій IREN на понад 20% на премаркеті у понеділок. Акції виробника AI-серверів Dell зросли на 5%, оскільки компанія забезпечить IREN чипами Nvidia GB300 та іншим обладнанням на суму близько 5,8 млрд дол., яке використовуватиме Microsoft.



Угода з IREN відображає зростаючий попит AI-індустрії на обчислювальні потужності, необхідні для роботи таких додатків, як ChatGPT. Це сталося після того, як звіти про прибутки великих технологічних компаній минулого тижня підкреслили, що саме дефіцит потужностей обмежує їхню вигоду від AI-буму.



Партнерство дозволить Microsoft розширити свої обчислювальні можливості, уникаючи необхідності будувати нові центри обробки даних та забезпечувати додаткову електроенергію — двох найбільших перешкод, які уповільнюють задоволення зростаючого попиту на AI-послуги. Крім того, це дозволить уникнути великих капітальних витрат на чипи, які швидко знецінюються з появою новіших, потужніших процесорів.



IREN, ринкова вартість якої після значного зростання акцій цього року досягла 16,52 млрд дол., управляє численними дата-центрами в Північній Америці, що повністю працюють на відновлюваних джерелах енергії.



За заявою IREN, процесори Nvidia будуть поетапно розгортатися протягом 2026 року у кампусі компанії в Чайлдерессі, шт Техас, потужністю 750 мегават. Для цього будуть використані нові центри обробки даних із рідинним охолодженням. Готівка від попередньої оплати Microsoft допоможе IREN профінансувати частину угоди з Dell на 5,8 млрд дол.



Раніше фінансова директорка Microsoft Емі Гуд (Amy Hood) заявляла, що компанія очікує, що дефіцит потужностей для AI триватиме щонайменше до середини 2026 року. Контракт з IREN може бути розірваний, якщо оператор не дотримається встановлених термінів постачання.

