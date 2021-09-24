Xerox обособит софтверные активы в отдельной компании CareAR

24 сентября 2021 г., 18:42

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Компания Xerox объявила об учреждении компании CareAR Holdings, под крышей которой будут объединены платформы CareAR, DocuShare и XMPie.



Как сообщается, CareAR получила постинвестиционную оценку в 700 млн долл. и привлекла 10 млн долл. инвестиций в акционерный капитал от ServiceNow.



CareAR возглавит Стив Бандровщак (Steve Bandrowczak), президент и главный операционный директор Xerox. В дополнение к текущим обязанностям он станет председателем совета директоров CareAR. Сэм Вайсберг (Sam Waicberg), основатель CareAR, займет пост президента компании.



Отмечается, что расширенная платформа сервисного обслуживания CareAR объединяет в себе систему управления контентом DocuShare, решение для многоканальных коммуникаций XMPie и службу искусственного интеллекта Alto AI, разработанную в центре Xerox PARC. Благодаря визуальным инструментам и удобному доступу к данным это позволяет поднять сервисное обслуживание на стабильно высокий уровень - как для персонала, так и для конечных потребителей. При этом поставщики услуг могут сократить операционные расходы и уменьшить выбросы парниковых газов.



Новая платформа CareAR работает на базе технологий дополненной реальности (AR), которые Xerox получил с приобретением компании CareAR в начале этого года. Решение интегрировано с системой ServiceNow Field Service Management, что позволяет специалистам сервисных служб использовать знания более опытных экспертов, проходя AR-инструктажи в формате живого общения.



«CareAR предлагает инструменты, в которых нуждаются отрасли с интенсивным сервисным обслуживанием: инструктажи в режиме реального времени, визуальные средства и простой доступ к данным для каждого пользователя. И всё это на базе предиктивного искусственного интеллекта», отметил Джон Висентин (John Visentin), генеральный директор и заместитель председателя правления Xerox.

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