 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1282)

12.09 - 19.09

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Xerox обособит софтверные активы в отдельной компании CareAR

24 сентября 2021 г., 18:42
0 
 

Xerox обособит софтверные активы в отдельной компании CareAR

Компания Xerox объявила об учреждении компании CareAR Holdings, под крышей которой будут объединены платформы CareAR, DocuShare и XMPie.

Как сообщается, CareAR получила постинвестиционную оценку в 700 млн долл. и привлекла 10 млн долл. инвестиций в акционерный капитал от ServiceNow.

CareAR возглавит Стив Бандровщак (Steve Bandrowczak), президент и главный операционный директор Xerox. В дополнение к текущим обязанностям он станет председателем совета директоров CareAR. Сэм Вайсберг (Sam Waicberg), основатель CareAR, займет пост президента компании.

Отмечается, что расширенная платформа сервисного обслуживания CareAR объединяет в себе систему управления контентом DocuShare, решение для многоканальных коммуникаций XMPie и службу искусственного интеллекта Alto AI, разработанную в центре Xerox PARC. Благодаря визуальным инструментам и удобному доступу к данным это позволяет поднять сервисное обслуживание на стабильно высокий уровень - как для персонала, так и для конечных потребителей. При этом поставщики услуг могут сократить операционные расходы и уменьшить выбросы парниковых газов.

Новая платформа CareAR работает на базе технологий дополненной реальности (AR), которые Xerox получил с приобретением компании CareAR в начале этого года. Решение интегрировано с системой ServiceNow Field Service Management, что позволяет специалистам сервисных служб использовать знания более опытных экспертов, проходя AR-инструктажи в формате живого общения.

«CareAR предлагает инструменты, в которых нуждаются отрасли с интенсивным сервисным обслуживанием: инструктажи в режиме реального времени, визуальные средства и простой доступ к данным для каждого пользователя. И всё это на базе предиктивного искусственного интеллекта», отметил Джон Висентин (John Visentin), генеральный директор и заместитель председателя правления Xerox.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  