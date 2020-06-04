Canon получила первые заказы на varioPRINT серии iX в EMEA

4 июня 2020 г., 15:35

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Компания Canon сообщила о первых заказах на новые принтеры varioPRINT серии iX — машины листовой струйной печати, представленные на рынке 1 апреля 2020 года.



Как сообщается, в ближайшие месяцы такие принтеры будут установлены по всему региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) у клиентов, которые хотят добиться роста за счет расширения спектра услуг коммерческой печати.



Покупатели этого решения - коммерческие типографии и поставщики услуг онлайн-печати - считают, что благодаря отличному качеству, высокой производительности и широкому диапазону материалов новые принтеры позволят им расширить ассортимент продукции. Именно эти характеристики послужили основными стимулами для покупки. Важным фактором стала также большая экономичность принтеров varioPRINT серии iX по сравнению с другими печатными машинами, использующими жидкий тонер.



По заявлению Canon многие из покупателей новинки сейчас находятся в процессе перехода на цифровую струйную печать, и, по их отзывам, ни одно другое устройство из представленных на рынке не способно обеспечить настолько высокое качество при объемах печати от 1 до 10 млн страниц формата A4 в месяц на одной машине. Так, для успешного поставщика услуг онлайн-печати, решившего перевести одно из своих европейских предприятий с оборудования другой марки на varioPRINT iX3200, качество печати было ключевым фактором, и он был приятно удивлен способностью varioPRINT iX3200 создавать продукцию на уровне офсетной печати.



Другой клиент, поставщик услуг промышленной коммерческой печати из ЮАР, имеющий несколько производственных подразделений, также выбрал высококачественную листовую струйную машину varioPRINT iX3200. Компания рассчитывает, что возможность рентабельно печатать малотиражные заказы поможет существенно сократить сроки выполнения работ и снизить количество бумажных отходов. Другими важными преимуществами varioPRINT iX3200 стали простота использования и гибкие возможности.



Еще один клиент — британская компания, предлагающая услуги коммерческой печати и владеющая принтером с непрерывной подачей ColorStream 3900 и листовым принтером VarioPrint i300, — уже была знакома с достоинствами струйных решений Canon. Эта компания производит разнообразную продукцию, включая книги, журналы и почтовую рекламу, и с добавлением к своему парку принтера varioPRINT iX2100 планирует дополнительно увеличить объемы производства и расширить ассортимент продукции.

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