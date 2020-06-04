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Несмотря на интерес к Wi-Fi 6, корпоративный рынок оборудования WLAN просел

4 июня 2020 г., 15:05
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Несмотря на интерес к Wi-Fi 6, корпоративный рынок оборудования WLAN просел

В первом квартале года рынок оборудования WLAN для потребительских и корпоративных нужд вырос в денежном выражении на 2,3% «YoY», сообщает IDC. При этом корпоративное направление сократилось на 2,2%, до 1,3 млрд долл.

Драйвером для бизнес-заказчиков был стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) — поставки зависимых точек доступа с его поддержкой выросли на 11,8% в натуральном выражении и на 21,8% — в денежном. Однако львиная доля поставок (80,9%) и доходов (76,2%) по-прежнему принадлежала решениям с поддержкой стандарта предыдущего поколения — 802.11ac.

Потребительский сегмент вырос на 5,5%. Причем, в сегменте продуктов 802.11ac на долю потребителей пришлось 62,5% всех поставок и 79,4% выручки. Точки доступа с поддержкой более старого стандарта — 802.11n — оставили за собой 36,9% общих поставок и 17,6% выручки.

Европейский рынок оборудования WLAN закончил квартал разнонаправлено. Если в странах Центральной и Восточной Европы отмечен рост на 1,8% «YoY», а локомотивом (+6,6%) оказалась Польша, то Западная Европа просела на 6,2%.

Выручка лидера — Ciscо — снизилась на 6,7%, до 611 млн долл., однако это не помешало нарастить долю рынка до 45,7%. По итогам 2019 г. за вендором оставалось 44,6% мирового рынка. Выручка HPE-Aruba выросла на 14,2% и позволила укрепить позиции с 13,8 до 14,4%. Тор-3 замкнула Ubiquiti, которая запомнилась ростом выручки в размере 24,8%. Это позволило за квартал нарастить присутствие с 7,0 до 9,5%.


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