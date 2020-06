Стандартизацией распределённых приложений займётся InterWork Alliance

4 июня 2020 г., 16:05

Новая некоммерческая группа под названием InterWork Alliance, о создании которой было объявлено 2 июня, будет работать над созданием стандартов для для экосистем с использованием цифровых токенов. В её состав вошли многие крупные технологические компании, финансовые учреждения и стартапы, в том числе IBM, Microsoft и Accenture.



Все они сходятся в мнении, что так называемые dApps могут революционизировать глобальную экономику, но распространению в масштабах всего Интернета токенизированных активов препятствует широкая доступность разнородных блокчейн-платформ.

Стандартизация позволила бы компаниям согласовывать распределенные модели бизнеса без предварительного выбора платформы. InterWork Alliance установит стандарты для построения распределенных приложений, в том числе соответствующие фреймворки для токенизации ценных активов, для заключения контрактов по этим токенам и для аналитики данных многих участников с сохранением их конфиденциальности. Предприятия получат возможность определять токены и контракты, используя терминологию бизнеса, а затем передавать их разработчикам для кодирования на любой платформе по их выбору.

Возглавил новый платформенно-нейтральный альянс в качестве президента Рон Резник (Ron Resnick) из Enterprise Ethereum Alliance, а инаугурационным председателем стал Марли Грей (Marley Gray), главный архитектор блокчейна Azure и член совета директоров Microsoft.

«Объединяя отличные технологии и лидеров инновационного бизнеса в работе над востребованными рынком спецификациями, облегчающими взаимодействие, Альянс сможет предоставить проверенный стандартный подход, который необходим для того, чтобы завоевать доверие потребителей в этой области», — заявил Резник.

В числе прочих участников альянса можно назвать Amberdata, Blockchain Technology Partners, Calastone, SmartContract Chainlink, DEKRA Automonil, Digital Asset Holdings, DLA Piper, The Depository Trust & Clearing Corporation, Envision Blockchain Solutions, HACERA, Hedera Hashgraph, ING Groep, Nasdaq, Neo Global Development, R3 HoldCo, SIX Digital Exchange, Tokensoft, UBS Group, Web3 Labs. В качестве ассоциированных членов к нему присоединились 2Tokens, Blockchain Research Institute, British Blockchain Association, Cloud Security Alliance, DID Alliance, Global Blockchain Business Council, Global Digital Finance, Hyderabad Blockchain District, Hyperledger, International Token Standardization Association, Washington Technology Industry Association, Cascadia Blockchain Council и другие.

Первый вводный вебинар «Introduction to the InterWork Alliance — Simplifying the World of Token-Powered Digital Interchange» намечен на 22 июня.

