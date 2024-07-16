Canalys: світовий ринок смартфонів відновлюється третій квартал поспіль із зростанням на 12%

16 июля 2024 г., 9:45

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Згідно з останнім дослідженням Canalys, світовий ринок смартфонів досягнув зростання 12% у ІІ кв. 2024 року в річному обчисленні - це третій квартал поспіль, коли показника збільшується.

Компанія Samsung залишилася світовим лідером з часткою ринку 18%, оскільки вона знову зробила акцент на ринку смартфонів високого рівню як на стратегічному пріоритеті.

Apple з часткою ринку 16% посіла друге місце. Xiaomi впритул наблизилася до Apple у цьому кварталі з часткою ринку 15%, зростаючи найшвидше серед п’яти найбільших гравців з 27%. Бренд vivo посів четверте місце у світі з часткою 9%. TRANSSION на п’ятому в цьому кварталі, також з часткою ринку 9%.

«Оптимізм на світовому ринку смартфонів продовжує зростати завдяки інноваційним технологіям, таким як GenAI, та відновленню попиту на масовому ринку, - заявила Ембер Лю (Amber Liu), менеджер з досліджень Canalys. - З початку 2024 року ослаблення інфляції на ринках, що розвиваються в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці стимулювало зростання поставок у ціновому сегменті мас-маркету. Компанії, включаючи Xiaomi і TRANSSION, активно просувають оновлення продукції, щоб скористатися цими можливостями. Тим часом, HONOR, OPPO і vivo цього року зосередили свою експансію за межами материкового Китаю, оскільки конкуренція на внутрішньому ринку загострюється».

«Samsung та Apple швидко просувають свої стратегії преміум-продуктів, в яких функція GenAI є ключовою, - зазначає Шенг Він Чоу (Sheng Win Chow), аналітик Canalys. - Samsung нещодавно випустила серію Galaxy Z Fold6 і Flip6, спираючись на можливості штучного інтелекту, вперше представлені в Galaxy S24, щоб забезпечити покращений досвід користування своїми новітніми складними пристроями. Інтегруючи програмні інновації зі складним форм-фактором, Samsung прагне надати користувачам диференційовану цінність. Хоча Apple ще не анонсувала нові продукти, на WWDC компанія викликала ажіотаж навколо очікуваних оновлень, які, ймовірно, продемонструють її лідерство в технологічних інноваціях».

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