Робот Терміт - від перевезення боєприпасів до евакуації поранених

16 июля 2024 г., 8:35

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про систему Терміт.

Його застосовують на різних ділянках лінії бойового зіткнення. Робот працює на близькій відстані, а при використанні ретрансляторів ним можна керувати на великій дистанції, тоді як військовий перебуває в більш безпечному місці.

Одна з бригад за ніч наїжджає на Терміті понад 40 кілометрів - робот підвозить бійцям провізію та боєкомплекти, а на зворотному шляху евакуйовує поранених і загиблих. «Терміт зберігає життя наших захисників, адже виконує всі логістичні завдання, які раніше вони робили на БТР та автівках», зазначив, Михайло Федоров.

Серед інших переваг Терміта - висока прохідність завдяки гусеничному шасі та низький центр ваги, а це дає змогу везти вантаж під різними кутами нахилу.

Терміт - це одна з розробок від учасників кластера Brave1. Роботи не тільки допомагають ефективно нищити ворога, а й значно підсилюють наших захисників і зберігають їхні життя. «Більше технологій - менше ворогів. Якщо маєте власну розробку, яка допоможе Силам оборони, - долучайтесь до Brave1», призвав міністр.

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