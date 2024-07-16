Чеський бізнес допоможе у відновленні енергетичного сегменту України

16 июля 2024 г., 10:25

0

Tweet

Чеські компанії,вже зараз реалізують проекти в Україні і активно шукають можливості для розширення своєї участі у проектах з відновлення.

Про це йшлося під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки України Юлії Свириденко із Міністром промисловості та торгівлі Чеської Республіки Йозефом Сікелою 12 липня під час робочого візиту до Чехії.

“Уряд всіляко підтримуватиме чеські компанії у відкритті своїх представництв і виробництв в Україні. Що важливо, з боку чеських компаній зростає бажання працювати в Україні. Ми вже маємо хороший приклад Дніпропетровщини, над якою Чехія взяла патронаж. В регіоні працює 20 чеських компаній, які інвестували $11,9 млн в українську економіку. Уряд Чехії сприяє активному виходу чеських компаній на український ринок. Зокрема Міністерство промисловості і торгівлі Чехії фінансово підтримує чеські компанії в отриманні контрактів в Україні через створений в країні “Український фонд”. Крім того, збільшили ліміти для експортно-кредитного агентства Чехії EGAP, яке тепер страхує контракти чеських компаній на суму до 5 мільйонів євро”, – зазначила Юлія Свириденко.

Головним питанням на порядку денному у зустрічі було відновлення української енергетичної системи, яка тяжко постраждала через системні обстріли з боку росії. Чеська сторона висловила готовність всіляко допомагати Україні у відновленні і захисті енергетичних потужностей, зокрема через втілення проектів у відновлювальній енергетиці.

Сторони також обговорили залучення інвестицій, зокрема завдяки Ukraine Investment Framework в рамках Ukraine Facility. Чехія зацікавлена брати активну участь у проектах з відновлення в рамках цього інструменту й вже готує відповідні документи.

Також міністри обговорили можливості поглиблення торговельних відносин між Україною та Чехією.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір